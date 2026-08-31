Costa del Sol impulsa su promoción en el segmento de lujo con una nueva acción

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Turismo Costa del Sol ha desarrollado una nueva acción promocional con el objetivo de reforzar en Estados Unidos el posicionamiento del destino en uno de sus principales mercados emisores para el segmento de lujo.

La iniciativa fue dirigida a agencias de viajes especializadas en este perfil de viajero y combina una experiencia Costa del Sol con una cena networking en las ciudades incluidas en el programa, para crear un entorno de trabajo orientado al intercambio profesional y al establecimiento de nuevas relaciones comerciales.

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Así lo han informado desde la Diputación malagueña en una nota, en la que han señalado que la acción ha reunido a un reducido número de agencias especializadas en turismo de lujo en cada una de las ciudades visitadas, favoreciendo encuentros personalizados entre los profesionales estadounidenses y la oferta turística de la Costa del Sol.

Como viene siendo habitual en este formato, han participado seis empresarios del destino, con la oportunidad de presentar directamente sus productos y servicios a potenciales socios comerciales.

"Estados Unidos es un mercado prioritario para la Costa del Sol por el perfil de un visitante que busca experiencias diferenciadas y realiza un elevado gasto en destino", ha señalado la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González.

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Según ha expresado, estas acciones permiten a la institución "establecer un contacto directo con agencias altamente especializadas y generar oportunidades de negocio a través de un formato cercano y muy orientado a la comercialización".

El programa se ha diseñado para favorecer un conocimiento más profundo de la oferta de la Costa del Sol, poniendo en valor aquellos recursos y experiencias que mejor responden a las expectativas del segmento de lujo. La combinación de una presentación del destino con un encuentro profesional facilita un intercambio más personalizado entre los representantes de la oferta y las agencias participantes.

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"Trabajar con grupos reducidos nos permite mantener conversaciones de mayor calidad y ofrecer una atención más personalizada a los profesionales que comercializan este tipo de viajes", ha añadido González, quien ha dicho que "la implicación de empresas de la Costa del Sol en estas acciones resulta fundamental para fortalecer la presencia del destino en un mercado con un gran potencial para nuestro tejido turístico".

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de promoción internacional de Turismo Costa del Sol, basada en el desarrollo de acciones comerciales dirigidas a mercados prioritarios y segmentos de alto interés para el destino.

A través de encuentros profesionales como este, la entidad continúa reforzando la relación con los principales prescriptores del mercado estadounidense y favoreciendo nuevas oportunidades de colaboración para las empresas de la provincia.