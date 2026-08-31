Remesas a El Salvador crecen 3,68 % y alcanzan 5.924 millones de dólares a julio de 2026

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San Salvador, 31 ago (EFE).- Las remesas familiares enviadas a El Salvador, principalmente desde Estados Unidos, reflejan un incremento del 3,68 % entre enero y julio de 2026, en comparación con el mismo período del año pasado, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva (BCR) consultados este lunes.

El monto registrado en estos siete meses del año en curso es de 5.924,85, superior en 210,57 millones de dólares a los 5.714,28 millones de dólares que ingresaron entre enero y julio de 2025, indican los datos oficiales.

No obstante, las divisas que entraron a El Salvador en julio pasado fueron inferiores en 8,64 millones dólares a los 872,89 millones que se registraron en ese mismo mes en 2025.

En estos siete meses de 2026, mayo lidera el acumulado con 923,05 millones, seguido de marzo con 910.81 millones de dólares, según los registros oficiales del BCR.

Las remesas representan un 24 % del producto interno bruto (PIB) de El Salvador y constituyen la principal fuente de divisas por encima de las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo.

El Salvador totalizó 9.987,91 millones de dólares en remesas familiares en 2025, con un incremento de un 17,7 % en comparación con 2024.

Este monto representó el 20,9 % de los 47.730,2 millones de dólares que recibió en 2025 el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, que completa El Salvador junto con Honduras y Guatemala.

La cantidad de personas beneficiadas en El Salvador con las remesas familiares recibidas del extranjero disminuyó un 0,027 % en 2025, respecto a 2024, para llegar a más de 1,57 millones, de acuerdo con datos de una encuesta del BCR.

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Las cifras de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del BCR indicaron que el total de personas beneficiadas con remesas pasó de 1.575.815 en 2024 a 1.575.378 en 2025, una caída de 437.EFE