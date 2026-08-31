La nicaragüense Gioconda Belli obtiene el Premio FIL de Literatura de 2026

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Guadalajara (México), 31 ago (EFE).- La escritora nicaragüense, Gioconda Belli, ganó el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026 por ser “una de las voces más poderosas entre los autores latinoamericanos contemporáneos”, anunció este lunes en Guadalajara, Carmen Alemany, portavoz del jurado.

Alemany reveló que el jurado eligió por unanimidad a la autora por haber creado una obra “con una expresión directa y cotidiana” que ha revitalizado “la expresión poética del cuerpo, el deseo y el goce femenino” y ha logrado aunar en su poesía “la dimensión sensorial y la conciencia política” junto con “lo íntimo y lo colectivo”.

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El premio está dotado con 150.000 dólares estadounidenses y un reconocimiento y será entregado el próximo 28 de noviembre durante la inauguración de la edición 40 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), considerada la más importante del mundo en español, y que este año tendrá a Italia como país invitado de honor. EFE

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