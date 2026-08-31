Partidos opositores piden transparencia sobre acuerdo petrolero entre Venezuela y EE.UU.

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(Actualiza con pronunciamiento del partido Acción Democrática)

Caracas, 31 ago (EFE).- Los partidos Primero Justicia (PJ) y Acción Democrática (AD), que forman parte de la principal coalición opositora de Venezuela, pidieron este lunes más información, transparencia y garantías verificables sobre el acuerdo petrolero anunciado el fin de semana entre Caracas y Washington, que otorga a EE.UU. el control de más del 20 % de las reservas del crudo venezolano.

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"Al tratarse de un acuerdo de gran magnitud entre dos países y con implicaciones para nuestro futuro, exigimos transparencia, mayor información, rendición de cuentas y garantías verificables", dijo en un comunicado PJ, integrante de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

La formación indicó que el país tiene derecho a conocer los términos, cómo se administrarán los recursos que genere "y, sobre todo, cómo se garantizará que sus beneficios lleguen a la nación y a su gente".

El partido señaló que respalda las inversiones en el país, pero insistió en la necesidad de avanzar en la "construcción de condiciones para una transición democrática" ya que, a su juicio, la reconstrucción requiere de crudo, pero también de democracia para que se puedan "recuperar" instituciones y las garantías de una elección "libre".

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Por su parte, AD recordó, en un comunicado, que la transparencia "es una obligación institucional" y exigió la publicación del acuerdo, "sus anexos y las condiciones económicas, jurídicas, operativas y financieras que lo sustentan".

"El petróleo pertenece a todos los venezolanos y cualquier decisión sobre su explotación debe estar sometida al escrutinio ciudadano y a los mecanismos constitucionales correspondientes. La soberanía nacional no se proclama únicamente en discursos; se garantiza mediante instituciones, transparencia, rendición de cuentas y defensa efectiva del interés nacional", indicó el partido que también manifestó su preocupación por la validez del convenio que está suscrito con lo que considera un "régimen ilegítimo".

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El viernes, Estados Unidos y Venezuela anunciaron un acuerdo histórico por el que Washington controlará más del 20 % de las reservas de crudo venezolano.

El acuerdo llegó casi ocho meses después del acercamiento entre el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la Administración de Donald Trump, tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, describió el acuerdo como "una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano".

Por su parte, Delcy Rodríguez, detalló el sábado que se prevé el desarrollo de 17 campos estratégicos, con "un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo" e informó que el acuerdo tendrá una vigencia de 25 años con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.

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Asimismo, explicó que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, el país puede recibir 209.335 millones de dólares en virtud del convenio. EFE