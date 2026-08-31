Psiquiatra y clínico de junta médica que analizó muerte de Maradona declaran en el juicio

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Buenos Aires, 31 ago (EFE).- El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este martes con la declaración de un psiquiatra y un médico clínico que integraron la junta médica interdisciplinaria que en 2021 elaboró un informe sobre el fallecimiento del exfutbolista argentino.

Se trata de José Luis Covelli, especialista en psiquiatría y en medicina legal, y Ramiro Larrea, jefe del servicio de Clínica Médica del Hospital Central de San Isidro.

Los profesionales darán sus respectivos puntos de vista sobre las circunstancias de la muerte de Maradona, sucedida el 25 de noviembre de 2020.

Su declaración seguirá a las del nefrólogo Hernán Trimarchi, el cardiólogo Gustavo Di Niro y el hepatólogo Fernando Cairo, quienes el pasado jueves defendieron el informe de la junta médica a pesar del escándalo suscitado por la inclusión de estudios médicos del padre del astro, quien se llamaba igual que él y falleció en 2015.

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Tras la muerte de Maradona, el 25 de noviembre de 2020, la Justicia conformó una junta médica interdisciplinaria integrada por peritos oficiales -entre médicos legistas, un cardiólogo, dos psiquiatras, un toxicólogo, un nefrólogo y un hepatólogo- así como peritos de la defensa y de la querella.

Esta junta concluyó en 2021 que el accionar de los médicos a cargo de la salud de Maradona fue "inadecuado, deficiente y temerario" y que "fueron ignorados los signos de riesgo de vida que presentaba el paciente".

Las conclusiones a las que llegó la junta representan una prueba de peso contra dos de los médicos acusados en este juicio, el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

Los profesionales de la junta comenzaron a prestar declaración ante el tribunal oral el pasado 11 de agosto.

El 18 de agosto, sin embargo, la defensa de la coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa de servicios de salud Swiss Medical, Nancy Forlini, reveló que la junta médica había tomado en cuenta para su evaluación estudios médicos del padre del astro, Diego Maradona.

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Tras esa revelación, la Justicia abrió el 20 de agosto una investigación a Swiss Medical por consignar evidencia falsa a la Fiscalía durante la etapa de instrucción.

Desde Swiss Medical han reconocido que fue "un error involuntario del área de laboratorio".

Además de Luque, Cosachov y Forlini, son juzgados en este proceso el psicólogo Carlos Díaz; el médico Pedro Di Spagna; el coordinador de enfermeros Mariano Perroni; y el enfermero Ricardo Almirón; todos por el delito de homicidio simple con dolo eventual. EFE

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