Pakistán señala que el acuerdo entre EEUU e Irán es "el único camino viable hacia una paz duradera"

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El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha señalado este lunes en un encuentro con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, que el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán el pasado junio es "el único camino viable hacia una paz duradera".

En un encuentro en los márgenes de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) que se celebra en Kirguistán, Sharif ha indicado que el reciente viaje del jefe de las Fuerzas Armadas paquistaníes, Asim Munir, a Teherán para retomar los contactos diplomáticos "eran un buen augurio" para lograr la paz en la región.

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"Destacó la importancia de la moderación y de mantener un diálogo diplomático sostenido para lograr una paz y una estabilidad duraderas en la región", ha informado la oficina del primer ministro paquistaní, que recalca que Sharif subrayó "la necesidad de avanzar sobre la base de los entendimientos alcanzados en virtud del memorando de entendimiento de Islamabad".

"Este ofrece la única vía viable hacia una paz duradera en la región", ha indicado el dirigente paquistaní sobre el acuerdo firmado por Estados Unidos e Irán en junio que contó con la mediación de Islamabad.

Por su parte, el presidente iraní ha destacado el papel constructivo de Pakistán en las negociaciones recalcando la disposición de la República Islámica a implementar el acuerdo, si Washington cumple con sus obligaciones.

"La paz y la seguridad sostenibles en la región no se lograrán sino con la cooperación y la empatía de los países de la región y sin intervención extranjera", ha incidido Pezeshkian.