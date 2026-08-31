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Carín León lidera con nueve nominaciones los Premios Juventud 2026, que celebran en España su primera edición en Europa

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El cantante mexicano Carín León encabeza con nueve candidaturas la 23ª edición de los Premios Juventud, cuyos organizadores --RTVE y TelevisaUnivision-- han presentado este lunes en Torrespaña las novedades de una gala histórica que se celebrará por primera vez en Europa este jueves 3 de septiembre en el auditorio Starlite Marbella.

La ceremonia, que será retransmitida en España por La 2 y RTVE Play a partir de las 22.30 horas, estará conducida por el presentador Jesús Vázquez junto a la actriz y comunicadora mexicana Alejandra Espinoza y la presentadora Clarissa Molina.

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Así, la cita reunirá a más de 45 artistas en una entrega de premios de 50 categorías orientada a medir las tendencias musicales y culturales del público joven en ambas orillas del Atlántico.

Antes de la gala, la retransmisión arrancará a las 18.30 horas en RTVE Play con la señal de la alfombra roja previa conduciendo el especial 'Noche de Estrellas', conducido por la reportera Eva Prieto junto a creadores de contenido y presentadores como Lola Lolita, Sofía Surfers, Borja Voces, Jorge Bernal, Paulina Goto y Jomari Goyso.

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Además, la entrega de los galardones serán entregados por personalidades como los ganadores del Benidorm Fest Tony Grox & LUCYCALYS y Melody, además de la artista ASHA.

Después de León, el listado de nominados principales continúa con Beéle, Kany García y Rauw Alejandro, con siete candidaturas cada uno, seguidos por artistas como Karol G, Shakira, Quevedo, Farruko, Manuel Turizo, Eladio Carrión, Ovy On The Drums, Romeo Santos y Xavi, que acumulan seis nominaciones.

En cuanto a las actuaciones en directo, serán La Oreja de Van Gogh, Manuel Carrasco, Ana Mena, Quevedo, Juan Magán, Marc Anthony, Camilo, Morat, Yandel, Wisin, Mau y Ricky, Greeicy, Christian Nodal, Ángela Aguilar, Elvis Crespo o Farruko, entre otros, los encargados de ocupar el escenario.

Asimismo, la organización otorgará la distinción de 'Agentes de Cambio' al actor Antonio Banderas por su labor filantrópica y apoyo al desarrollo educativo, a la agrupación La Oreja de Van Gogh por su implicación en causas sociales, y a los intérpretes Marc Anthony y Yandel por su compromiso con el desarrollo comunitario.

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