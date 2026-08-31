Mari Carmen Ortega Cano, indignada, da la cara por el matrimonio de Rocío Jurado y su hermano José

31/08/2026 Mari Carmen y José Ortega Cano en una imagen reciente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Semanas después de que Enrique del Pozo revelase que en su día Jesús Quintero le contó que Rocío Jurado le había confesado que quería divorciarse de José Ortega Cano, y de que Amador Mohedano negase la mayor asegurando que a su hermana jamás se le pasó por la cabeza separarse del torero, del que estaba muy enamorada, el periodista se ha reafirmado en 'Fiesta' y ha afirmado que la artista habría expresado hasta en tres ocasiones su intención de romper su matrimonio, apuntando que si no llegó a hacerlo fue por su enfermedad.

Una información que coincide con unas declaraciones de Rocío Carrasco, que en su día desveló en una entrevista que su madre se quería separar del diestro porque se daban situaciones imperdonables, convencida de que si no hubiesen adoptado a Gloria Camila y José Fernando se hubiese divorciado años antes de que le diagnosticasen un cáncer de páncreas después de ver imágenes comprometidas de su marido sobre las que sin embargo su hija ha preferido no entrar en detalles.

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Y mientras Ortega Cano guarda un llamativo silencio que muchos no entienden ya que siempre ha defendido su amor por la icónica chipionera, ha sido Mari Carmen Ortega Cano la que indiganada ha intervenido en directo en el programa 'Fiesta' para dar la cara por su hermano y responder con contundencia tanto a la hija de la cantante como a Enrique del Pozo.

"Mi hermano y Rocío tuvieron una historia de amor maravillosa que duró 17 años y se acabó porque ella se fue demasiado pronto. Fue un amor maravilloso, se llevaron muy bien, aunque tuvieron sus altibajos como todas las parejas y como yo he tenido con mi marido. Tenían un amor muy profundo, y eso de que se iban a separar para nada, yo te lo puedo garantizar porque yo estuve siempre muy cerquita de ellos siempre" ha expresado visiblemente molesta.

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"Qué va a decir ella. ¿Por qué en su día quería tanto a Ortega y de pronto dejó de quererlo?" ha respondido tajante a Rocío Carrasco, rememorando que tras el fallecimiento de la artista su hija pasó Navidades con la familia Ortega, y cuando el torero tuvo un grave accidente de tráfico en 2011 ella fue de las primeras en acudir al hospital a verle. "Ahora dice lo contrario porque le conviene a ella y nada más" ha sentenciado, negando además que Rocío dejase escrito en sus supuestos diarios secretos que se quisiese divorciar de José.

"Es mentira siquiera que existan esos diarios. Rocío estaba muy enamorada de Ortega y él de ella. Si mi hermano le daba mala vida ahí estaban su hermana Gloria y su hija Rocío, ¿por qué no le dijeron nada a Ortega Cano? Qué casualidad que Rocío le contara a los periodistas que se quería separar y no se lo contaba a su propia familia" ha expresado dolida, sin entender "por qué le están haciendo eso a mi hermano porque él nunca habla de nadie ni se mete con nadie".

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