'Days of Thunder' tendrá una secuela protagonizada por Tom Cruise y Anne Hathaway

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Redacción Internacional, 31 ago (EFE).- El filme 'Days of Thunder', protagonizado hace 36 años por Tom Cruise, tendrá una secuela en la que repite el actor estadounidense y a la que se incorpora Anne Hathaway, una producción que llegará a los cines el 2 de junio de 2028, según ha adelantado la revista especializada Variety.

La película original, estrenada en 1990, estaba protagonizada por Cruise y Nicole Kidman, que interpretaba a la doctora Claire Lewicki. Hathaway no sustituirá al personaje de Kidman, que no regresará en esta nueva entrega, sino que dará vida a una nueva protagonista: la propietaria e ingeniera de un equipo de carreras.

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Cruise volverá a ponerse al volante como Cole Trickle, el piloto de NASCAR al que interpretó en la cinta original, dirigida por Tony Scott. La nueva película se rodará para su exhibición en formato Imax, en una apuesta por trasladar a la gran pantalla el espectáculo de las carreras.

El proyecto estará dirigido por Jonathan Levine mientras que el guion correrá a cargo de Will Staples. Cruise también ejercerá como productor junto a Tommy Harper y Jerry Bruckheimer, quien ya produjo la película original de 1990.

El anuncio de la secuela se produce casi cuatro décadas después de 'Days of Thunder', que narraba la llegada de Cole Trickle al mundo de las carreras de NASCAR y su rivalidad con otros pilotos mientras trataba de hacerse un nombre en la competición. EFE

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