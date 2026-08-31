Los conservadores británicos remodelan sus portavocías antes del inicio del curso político

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Londres, 31 ago (EFE).- El Partido Conservador británico, principal fuerza de la oposición en el Reino Unido, está llevando a cabo una reestructuración de su denominado 'gabinete en la sombra' y anunció este lunes cambios en sus portavocías parlamentarias antes del inicio del nuevo curso político.

La líder de la formación 'tory', Kemi Badenoch, ha efectuado en los últimos días al menos cuatro sustituciones en el núcleo duro de su equipo, especialmente en el ámbito económico, para hacer frente al Ejecutivo laborista de Andy Burnham antes del reinicio de las sesiones parlamentarias este martes y del congreso anual del Partido Conservador en octubre.

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El cambio más significativo es el de la portavocía de Economía, que pasará a estar en manos de Andrew Griffith -en sustitución de Mel Stride- y se enfrentará en la Cámara de los Comunes al actual ministro laborista del ramo, John Healey.

En una publicación en la red social X, Griffith afirmó que era un "honor" convertirse en portavoz económico del partido del que forma parte desde adolescente y prometió una "revolución económica" con impuestos bajos, perforaciones (en el mar del Norte), menor burocracia y sin las "medidas destructoras" de empleo del Partido Laborista.

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Una fuente veterana conservadora citada por la agencia de noticias británica PA justificó que el nombramiento de Griffith se debe a su "impresionante trayectoria financiera y de negocios" como ejecutivo en Sky o Just Eat, frente a la "inexperiencia" de la bancada laborista en el sector privado.

Al frente de la portavocía de Negocios, que hasta ahora ocupaba Griffith, estará Claire Coutinho, aunque al estar actualmente de baja por maternidad, el cargo lo ocupará temporalmente -hasta principios del próximo año- la conservadora Julia Lopez.

Estos dos cambios en el seno del Partido Conservador, anunciados este lunes, se unen a otros que se han conocido a lo largo del fin de semana.

El hasta ahora portavoz conservador de Vivienda, James Cleverly, renunció el sábado a su cargo con el objetivo de presentarse como candidato 'tory' para la alcaldía de Londres en las elecciones de 2028.

Por su parte, la que ocupaba el ramo de Exteriores, Priti Patel, será sustituida por Tom Tugendhat y pasará a asumir un nuevo rol "internacional" dentro del partido para fortalecer "lazos diplomáticos con otros partidos conservadores y de centro-derecha" en todo el mundo.

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El Partido Conservador, principal fuerza de la oposición en el Parlamento británico, ha perdido numerosos apoyos electorales en favor del partido populista de Nigel Farage Reform UK, donde también han ido a parar algunos antiguos pesos pesados 'tories', y se sitúa actualmente como tercera fuerza en intención de voto de cara a los próximos comicios generales de 2029. EFE