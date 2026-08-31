Huawei impulsa la investigación en salud con la nueva plataforma europea Terve Research y estrena el Watch D3

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Huawei ha presentado su nueva plataforma sanitaria europea Terve Research, que permitirá a instituciones académicas y médicas desarrollar estudios a gran escala a partir de datos de salud recopilados por los dispositivos 'wearables' de Huawei bajo estándares de seguridad, como el nuevo Huawei Watch D3 que integra monitorización precisa de la presión arterial.

La compañía ha aprovechado su paso por el Congreso de 2026 de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) para dar a conocer sus últimos avances en materia de salud para el usuario, concretamente, con la presentación de la iniciativa Terve Research, diseñada como una plataforma de investigación para instituciones académicas y médicas europeas.

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Esta iniciativa ayuda a los investigadores publicar y gestionar estudios de salud a gran escala, facilitando la participación de usuarios de dispositivos 'wearables' en los mismos.

Según lo ha explicado la tecnológica en un comunicado, en la práctica, Terve Research es una aplicación y una plataforma 'online'. A través de ella, los investigadores médicos podrán extraer datos automáticamente de los dispositivos 'wearables' de Huawei para avanzar en sus estudios, siempre atendiendo a la normativa vigente de privacidad y a las "mejores prácticas en materia de uso de datos".

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Esta plataforma será gestionada de forma independiente por el proveedor de tecnología europeo Thryve y permitirá recopilar datos del mundo real de los dispositivos de Huawei mediante dos formatos. Por un lado, mediante estudios cerrados, en los que son los investigadores los que seleccionan a los participantes y les proporcionan dispositivos para llevar a cabo los análisis.

Igualmente, también podrán llevar a cabo estudios abiertos. En estos, los usuarios de dispositivos 'wearables' de Huawei en Europa que cumplan los requisitos, pueden optar por participar voluntariamente. Una vez inscritos, la plataforma recopila automáticamente y de forma anónima los datos necesarios, con la frecuencia establecida por los investigadores, para acabar compartiéndolos para el estudio.

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Huawei ha subrayado que, con esta plataforma, ayuda a ampliar la base de usuarios disponible para investigaciones y "contribuye a reducir los costes asociados a la investigación", de cara a impulsar estudios del mundo real a mayor escala.

DOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: JET LAG Y SALUD CARDIOVASCULAR

En lo relativo a la seguridad, Terve Research cuenta con las certificaciones ISO 27001 de gestión de la seguridad y la ISO 9001 de gestión de la calidad. Asimismo, cumple con la normativa del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea en materia de datos sanitarios.

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Para inaugurar el lanzamiento de Terve Research, Huawei ya ha anunciado dos proyectos de investigación pioneros que se presentarán durante el mes de septiembre. Uno de ellos es un estudio sobre el 'jet lag social', que será liderado por el jefe del Servicio de Medicina del Sueño del Hospital Universitario de Zúrich y miembro fundador de la red Europea de Narcolepsia (EU-NN), Ramin Khatami, para analizar el impacto de las alteraciones del ritmo circardiano sobre la salud de los usuarios de dispositivos 'wearables' en Europa.

Concretamente, este estudio pretende identificar posibles patrones entre los ciclos irregulares de sueño-vigilia y los diferentes indicadores de salud cardiovascular y metabólica relacionados, como ha explicado Huawei.

El segundo estudio estará más relacionado con el ejercicio y la propia salud cardiovascular de los usuarios, en este caso, dirigido por el presidente del Comité de Programas de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC), Tomasz Guzik, que se basará en analizar la relación entre los patrones de actividad física y los factores de riesgo cardiovascular.

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Para esta segunda investigación, la tecnológica ha subrayado que se aprovecharán las capacidades de los sensores de sus 'wearables' para recopilar de forma continua datos relacionados con la actividad física.

HUAWEI WATCH D3

Huawei no solo ha presentado la plataforma Terve Research, sino que también ha dado a conocer novedades de 'hardware', como es el caso del nuevo 'smartwatch' Huawei Watch D3, capaz de medir la presión arterial desde la muñeca de forma avanzada, durante el ejercicio y de acuerdo con los estándares ISO.

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Es decir, este dispositivo identifica con precisión valores de presión arterial antes y después de cada actividad física y, en base a ello, hace recomendaciones personalizadas sobre la intensidad que debería tener el ejercicio.

Con ello, además de aportar seguridad, ayuda a los usuarios a "desarrollar hábitos deportivos más adecuados y sostenibles", como ha asegurado la tecnológica china. Además, cuentan con la certificación CE como dispositivo médico para distintos escenarios de uso, incluyendo la presión arterial en reposo, la monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) y su seguimiento antes y después del ejercicio.

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Junto a ello, el Watch D3 ofrece funciones inteligentes renovadas, como avisos relacionados con la altitud y los cambios bruscos de temperatura. También ha ampliado sus funciones 'Health Glance' y 'Health Insights'.

El nuevo Watch D3 estará disponible con un perfil más fino que su antecesor y con una correa ligera, disponible en tres colores. Asimismo, se darán a conocer más detalles sobre su disponibilidad el próximo dos de septiembre.