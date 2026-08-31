El programa lectivo israelí reemplazará al palestino en los colegios de Jerusalén Este

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Jerusalén, 31 ago (EFE).- La Gobernación de Jerusalén Este denunció este lunes en un comunicado que Israel impondrá, a partir de este año lectivo, su programa educacional en los colegios palestinos de esta zona de la ciudad, ocupada por el Ejército israelí en 1967 y anexionada en 1980.

"La imposición del currículo israelí a más de 45.000 estudiantes de Jerusalén constituye un ataque sistemático contra la identidad de las generaciones de Jerusalén y una violación del derecho internacional", denunció la nota publicada por el organismo.

Su portavoz, Maruf Al Rifai, advirtió en el mensaje sobre las "graves repercusiones" de la decisión de las autoridades de Israel de imponer el currículo israelí en todos los nuevos cursos de primero y séptimo que comenzarán mañana su año lectivo en las escuelas públicas de Jerusalén Este.

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"Esto constituye un ataque al derecho de los estudiantes de Jerusalén a una educación basada en currículos que reflejen su historia, identidad y cultura nacional", lamentó Al Rifai.

Según recoge el diario israelí Haaretz, el número de estudiantes palestinos que cursarán estudios según el programa israelí durante el año académico 2026-2027 alcanzará los "39.363 en 105 escuelas municipales".

Esto eleva el número total de estudiantes afectados, según la Gobernación jerosolimitana, a más de 45.000, lo que representa aproximadamente el 38 % de los cerca de 120.000 estudiantes de Jerusalén Este.

Tras la anexión de Jerusalén Este por Israel en 1980, el sistema educativo en las zonas palestinas de la ciudad siguió formando parte del programa lectivo de Cisjordania, que en un inicio seguía el currículo jordano y posteriormente fue sustituido por el palestino.

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Según Haaretz, en los cursos más avanzados de primaria y secundaria (de segundo a sexto y de octavo a duodécimo respectivamente) todavía habrá clases que utilicen el programa palestino, y lo mismo seguirá ocurriendo en las escuelas privadas y en los centros no reconocidos oficialmente por Israel. EFE