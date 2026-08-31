Metro de Santiago celebra encuentro de túneles en línea que integrará a zonas rurales

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Santiago de Chile, 31 ago (EFE).- El Metro de Santiago celebró este lunes la conexión entre dos túneles dentro de la expansión de su Línea 6 que culminará en 2028, y que une la capital chilena desde su extremo occidental hacia el noreste, dentro un proyecto que beneficiará a cerca de 90 mil personas y que enlazará a futuro con un tren que acercará a zonas rurales con la capital.

Este nuevo tramo del metro en el extremo occidental extenderá a 19 kilómetros el total de la línea 6 con tiempo de viaje esperado de un extremo a otro de aproximadamente 27 minutos, un recorrido que para el momento puede tardar entre 40 minutos y una hora en transporte público terrestre.

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Con este hito, la extensión de la línea logra un avance de construcción del 55 % respecto a los tres kilómetros de túnel que conectará la actual estación Cerrillos con la nueva terminal en el sector de Lo Errazuriz, en el oeste de Santiago.

A esta ampliación de la línea 6 se sumará la extensión de un kilómetro más en su extremo oriente que llegará a una estación en la comuna de Las Condes, que masificará la conexión de la ciudad cuando confluya con la futura línea 7, que cruzará transversalmente el este con el oeste cubriendo una mayor cantidad de kilómetros.

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Durante el acto de celebración por el encuentro de túneles, el ministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, destacó que estas obras "permiten acercar las oportunidades que ofrece la ciudad a más familias a tal forma de achicar los tiempos de traslado y permitiendo obtener más oportunidades".

"Lo que buscamos como empresa es precisamente acercar a las personas a vivir en una ciudad más conectada, a vivir en una mejor ciudad, por lo tanto estamos muy satisfechos del avance que tienen estas obras", expresó el presidente del Metro de Santiago, Patricio Rey Sommer.

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El proyecto cuenta con una inversión de alrededor de 244 millones de dólares y, a falta de iniciar la etapa de obras civiles y montaje de sistemas, se estima que la futura estación Lo Errazuriz pueda estar en servicio para finales del próximo año.

La nueva estación se conectará en un futuro con la estación del Tren a Melipilla de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), que se encuentra en ejecución y conectará a la capital con esa comuna ubicada en el suroeste de la Región Metropolitana.

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El Metro de Santiago se sigue consolidando como una de las redes de transporte con mayor cobertura en Latinoamérica -siendo la tercera después de Sao Paulo y Ciudad de México-, con una extensión de 149 kilómetros y siete líneas en las que a diario se mueven más de dos millones de personas en promedio, según datos del Directorio de Transporte Público Metropolitano. EFE

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