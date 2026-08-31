La República Dominicana mantiene en 5,25 % su tasa de política monetaria

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Santo Domingo, 31 ago (EFE).- El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó este lunes que mantuvo en el 5,25 % anual su tasa de política monetaria (TPM) correspondiente a agosto, en un contexto marcado por el dinamismo de la economía nacional y la incertidumbre internacional derivada principalmente del conflicto en Oriente Medio.

La tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a un día) permaneció en el 5,75 %, mientras que la de depósitos remunerados (Overnight) continuó en el 4,50 %.

En un comunicado, el Banco Central señaló que sus modelos de pronóstico prevén que la inflación continúe convergiendo hacia el rango meta de 4 % ± 1 % y retorne a ese intervalo durante el cuarto trimestre del año, mientras las expectativas de inflación permanecen ancladas en torno a la meta.

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La inflación interanual se redujo del 5,67 % en junio al 5,47 % en julio, mientras que la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles de la canasta, se situó en el 4,96 %, dentro del rango objetivo, agregó el banco emisor.

La institución atribuyó parte de las presiones inflacionarias a los mayores precios internacionales del petróleo y sus derivados como consecuencia de la prolongación del conflicto en Oriente Medio.

El indicador mensual de actividad económica (IMAE) registró en julio un crecimiento interanual del 4,6 %, con lo que la economía acumuló una expansión del 4,5 % durante los primeros siete meses de 2026.

Este comportamiento estuvo impulsado principalmente por los sectores de construcción, minería, intermediación financiera y hoteles, bares y restaurantes.

El Banco Central proyecta un crecimiento económico de alrededor del 4,5 % para todo 2026, apoyado en el comportamiento de la inversión y la resiliencia del sector externo.EFE