31/08/2026 La actriz Naomi Watts recibirá un Premio Donostia en la 74 edición del Festival de San Sebastián. Naomi Watts recibirá el Premio Donostia en la 74ª edición del Festival de San Sebastián. La actriz y productora recogerá el galardón el sábado 19 de septiembre en una gala en el Kursaal. Además, presentará en el certamen donostiarra el largometraje 'The Housewife (La esposa perfecta)', debut en la dirección del canadiense Ben Shirinian. POLITICA PAÍS VASCO ESPAÑA EUROPA GUIPÚZCOA SSIFF

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Naomi Watts recibirá el Premio Donostia en la 74ª edición del Festival de San Sebastián. La actriz y productora recogerá el galardón el sábado 19 de septiembre en una gala en el Kursaal. Además, presentará en el certamen donostiarra el largometraje 'The Housewife (La esposa perfecta)', debut en la dirección del canadiense Ben Shirinian.

El trabajo de Watts combina cine de autor con grandes producciones en la pequeña y en la gran pantalla. Ha estado nominada al Óscar en dos ocasiones: por su papel en '21 Grams' (21 gramos, 2003), de Alejandro González Iñárritu, y por el de 'The Impossible' (Lo imposible, Sección Oficial fuera de concurso, 2012), de J.A. Bayona.

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Su consagración internacional llegó gracias a 'Mulholland Dr.' (Mulholland Drive, 2001), de David Lynch. También ha trabajado con cineastas como Peter Jackson, David Cronenberg, Clint Eastwood, Michael Haneke, Audrey Diwan, Noah Baumbach o Rodrigo García, con quien, en 2009, viajó a San Sebastián para clausurar la Sección Oficial fuera de concurso con 'Mother & Child' (Madres e hijas).

'The Housewife (La esposa perfecta), que será la Proyección Premio Donostia, es el primer largometraje de Ben Shirinian, protagonizado por Naomi Watts, Tye Sheridan, Luke Evans, Michael Imperioli y Lena Olin.

Ambientado en 1964 y basado en un hecho real, el filme cuenta la historia de un joven periodista que descubre que un supuesto antiguo nazi vive oculto en Nueva York y que entabla amistad con la adorable esposa del principal sospechoso.

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El Premio Donostia para Naomi Watts es el segundo anunciado en la edición de este año, que se suma al que recibirá el veterano director alemán Werner Herzog para reconocer su trayectoria.

VENTA DE ENTRADAS

Por otro lado, el certamen cinematográfico donostiarra ha avanzado que este martes, 1 de septiembre, a las 10.00 horas, se pondrán a la venta las entradas tanto para la gala de inauguración, en la que Werner Herzog recibirá el Premio Donostia, como para la clausura, así como para la ceremonia de entrega del Premio Donostia a Naomi Watts. Estas tres sesiones de la de la 74ª edición del Festival de San Sebastián tendrán lugar en el Auditorio Kursaal.

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Además, el Velódromo acogerá la retransmisión en directo de la ceremonia de clausura en una sesión que también incluirá la proyección de las películas de clausura de la Sección Oficial y de Perlak.

Por primera vez, las galas del Festival de San Sebastián estarán escritas y dirigidas por Fer Pérez, que ha firmado el guion de películas dirigidas por Paco León, como 'Kiki, el amor se hace' o 'Arde, Madrid'. El cineasta sevillano presenta este año además en Made in Spain, 'Los justos', su debut en el largometraje de ficción, dirigido junto a Jorge A. Lara, con quien también ha trabajado en el guion de 'Aída'.

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Las actrices Fariba Sheikhan y Mariona Terés serán las encargadas de presentar la gala inaugural, que tendrá lugar el próximo 18 de septiembre a las 20.30 horas, con la colaboración de Cayetana Guillén-Cuervo.

Durante la ceremonia, se hará entrega del Premio Donostia al director, guionista, productor y actor Werner Herzog, y se entregará el Gran Premio FIPRESCI. En la misma gala, ese día se presentará al jurado oficial antes de la proyección de la película inaugural, 'Geister / Ghost Song', de Fatih Akin.

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Al día siguiente, sábado 19 de septiembre, tendrá lugar la ceremonia en la que Naomi Watts recogerá su Premio Donostia. La gala comenzará a las 22.15 horas y tras la ceremonia se proyectará 'The Housewife'.

Por último, el sábado 26 de septiembre, a las 20.30 horas, se celebrará la ceremonia de clausura, presentada por la actriz Bárbara Goenaga y el actor Fernando Guallar. Durante la gala se entregarán los premios del 74ª Festival de San Sebastián y se proyectará 'Le Faux Soir', de Michaël R. Roskam, película que cerrará fuera de concurso la Sección Oficial de esta edición.

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Como es habitual, el Velódromo acogerá también la retransmisión en directo de la gala y la proyección de la película de clausura. Antes de la ceremonia, a las 18.00 horas, 'Juste une illusion' (Tiempos de ilusión), película de clausura fuera de concurso de la sección Perlak. Tras el pase de este largometraje y la retransmisión de la ceremonia, se proyectará en el Velódromo la película que cierra la Sección Oficial fuera de concurso, 'Le Faux Soir'.

Las entradas para todas estas sesiones se pondrán a la venta a través de las páginas web del Festival de San Sebastián (sansebastianfestival.janto.es) y Kutxabank (tickets.kutxabank.es).

Las entradas para las galas de inauguración y clausura en el Kursaal tendrán un precio de 80 euros. Por su parte, las entradas para la ceremonia de entrega del Premio Donostia a Naomi Watts tendrán un precio de 50 euros zona general y 55 euros en zona B.

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