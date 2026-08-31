La firma de Victoria Beckham logra el primer beneficio de su historia

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Victoria Beckham Holdings, la marca de moda y belleza fundada por la exintegrante de las Spice Girls, registró en 2025 un beneficio operativo de 7,3 millones de libras (8,5 millones de euros), el primero desde la fundación de la compañía en 2008.

De este modo, la firma de moda de Victoria Beckham logró dejar atrás las pérdidas operativas de 1,6 millones de libras (1,9 millones de euros) del ejercicio 2024, según los datos adelantados por 'Financial Times'.

Asimismo, los ingresos de la firma de moda sumaron el año pasado 129,8 millones de libras (152 millones de euros), lo que supone un incremento del 15% con respecto al ejercicio anterior.

"Todos hemos trabajado duro durante mucho tiempo para llegar a este momento de rentabilidad y crecimiento", comenta Victoria Beckham a 'Financial Times', añadiendo que la firma está creciendo a un ritmo razonable y "después de veinte años, la gente ya no ve mi marca como la marca de una celebridad".

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La firma es propiedad mayoritaria de Victoria y David Beckham, mientras que NEO Investment Partners posee una participación del 30%.