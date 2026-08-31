El 80% de las empresas españolas no aprovecha al máximo el valor del cloud y pone en riesgo sus iniciativas de IA

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Una estrategia 'cloud' madura y alineada con la inteligencia artificial (IA) será clave para que las empresas españolas puedan competir en la nueva economía digital, como se desprende en un reciente informe de NTT DATA, lo que contrasta con la realidad española, donde el 80 por ciento no aprovecha al máximo el valor del 'cloud' y pone en riesgo sus ambiciones de IA.

Solo el 20 por ciento de las empresas españolas ha alcanzado el nivel más alto de madurez en el entorno de computación en la nube y ello tiene un impacto en las iniciativas que impulsan de inteligencia artificial, pues la infraestructura 'cloud' se ha convertido en el lugar donde los sistemas de IA razonan, actúan y se expanden.

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Si bien la totalidad de las organizaciones en España afirma que la inteligencia artificial les obliga a invertir más en la nube, el 90 por ciento advierte que sus presupuestos actuales ponen en peligro el éxito de sus propios proyectos tecnológicos.

Así se desprende del informe presentado por NTT DATA 'Innovación impulsada por la nube en la era de la IA: Nuevas reglas para generar valor con este entorno', que recoge las declaraciones de miembros de la alta dirección, ejecutivos senior y otros profesionales de alto nivel de empresas de los sectores de tecnología, manufactura, banca, servicios financieros, salud, consumo, entre otros sectores, de 33 países, incluído España.

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Para el responsable de Digital Architecture & Cloud para Iberia y Latinoamérica en NTT DATA, Roberto García Godoy, "las organizaciones que realmente están marcando la diferencia son aquellas que, apoyándose en un paradigma cloud sólido, convierten sus datos en conocimiento estructurado y accionable", lo que permite que la IA se convierta "en un motor real de valor y crecimiento para el negocio".

En este contexto, la seguridad se mantiene como una de las máximas preocupaciones de las organizaciones, lo que lleva a que la protección de estos servicios sea el área de mayor inversión para el 37 por ciento de los encuestados en España, solo por detrás del gasto en infraestructura. Aun así, el informe señala que el 39 por ciento de los líderes tiene un alto nivel de confianza en la seguridad de sus servicios.

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Las organizaciones apuestan, como alternativa, por una combinación de modelos de 'cloud' pública, privada, híbrida y soberana. Y casi todas prevén un crecimiento de sus soluciones privadas: se proyecta que la adopción de 'cloud' soberana aumente un 41 por ciento en dos años. Sin embargo, el 58 por ciento de los encuestados reconoce estar preocupado por los mayores costes que estos desarrollos pueden generar.

De hecho, más de la mitad de las organizaciones a nivel global señala desafíos en la gestión de costes de 'cloud' y prevé que estas plataformas totalmente gestionadas se tripliquen.

Mayor consenso existe respecto al papel del 'cloud' como motor de innovación de las organizaciones. El 57 por ciento de las organizaciones locales afirma que las aplicaciones y plataformas de datos heredadas están frenando ese potencial.

El informe también destaca la necesidad de diseñar las estrategias de 'cloud' y de inteligencia artificial en paralelo, y alerta de que las empresas están acelerando en sus desarrollos de inteligencia artificial sin haber construido aún los cimientos 'cloud' necesarios.

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Dentro de las principales preocupaciones para la adopción de la IA agentica, los ejecutivos españoles destacan la falta de control sobre los servicios en la nube, así como otros riesgos de gobernanza y seguridad.