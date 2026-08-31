Indonesia examina si algunos nacionales se unieron a las filas rusas contra Ucrania

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Yakarta, 31 ago (EFE).- Indonesia anunció este lunes que está examinando información proporcionada por Ucrania sobre la presunta incorporación de varios de sus ciudadanos a las fuerzas armadas rusas y si alguno de ellos pudo haber sido reclutado mediante ofertas de empleo engañosas.

La portavoz del Ministerio de Exteriores indonesio Yvonne Mewengkang informó en un comunicado de que Yakarta está "examinando detenidamente" y "verificando" la información aportada por las autoridades ucranianas "a través de sus misiones diplomáticas y en coordinación con los ministerios y organismos pertinentes".

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"Se requiere confirmación adicional sobre los detalles relativos a la identidad, la ciudadanía, los procesos de reclutamiento y la naturaleza de la participación de estas personas", añadió la portavoz.

De confirmarse que ciudadanos indonesios participaron en el Ejército ruso, "tales acciones se consideran actos individuales y no representan la política ni la postura del Gobierno de Indonesia", aclaró.

Yakarta investiga además si en la supuesta incorporación existieron "casos de fraude, explotación o reclutamiento mediante ofertas de empleo que no reflejen la naturaleza real del trabajo".

"En caso de que se determine que algún ciudadano indonesio ha sido víctima de tales procesos, el Gobierno adoptará las medidas de protección necesarias de conformidad con la legislación aplicable", indicó Mewengkang.

En esta línea, las autoridades indonesias instaron a sus ciudadanos a "actuar con cautela ante ofertas de empleo en zonas de conflicto o que puedan implicarlos en actividades militares de naciones extranjeras" y advirtieron de que existen "disposiciones legales claras sobre la participación de ciudadanos indonesios en el servicio militar extranjero, incluyendo consecuencias para su ciudadanía".

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El caso de suma a otros episodios de ciudadanos de terceros países que han terminado en las filas rusas desde el inicio de la guerra de Ucrania, entre ellos norcoreanos, después de que Pionyang enviara a finales de 2024 a unos 11.000 soldados a Rusia.

A mediados de este mes de agosto, Ucrania advirtió de una creciente implicación de Corea del Norte en la guerra y aludió a planes para incorporar más efectivos de infantería del hermético país.

Según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y funcionarios de Kiev, el régimen de Kim Jong-un y Moscú habrían tomado la decisión de desplegar entre 30.000 y 50.000 soldados norcoreanos en Rusia, junto con lanzadores balísticos y hasta 120 misiles.

En enero de 2024, Nepal solicitó formalmente al Kremlin que dejara de reclutar a sus ciudadanos para el Ejército ruso y colaborara en la repatriación de los cuerpos de una decena de soldados nepalíes que se habían unido a sus filas para combatir en Ucrania. EFE

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