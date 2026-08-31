Hilton debuta en Costa Rica con la marca LXR

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La cadena hotelera Hilton ha anunciado la firma del proyecto Maravé Manuel Antonio, LXR Hotels & Resorts, el primer establecimiento de esta insignia de lujo en Costa Rica.

El resort, desarrollado junto a la firma Ocean Cove MA Development One, contará con 173 unidades de alojamiento y tiene prevista su apertura para el año 2029.

El proyecto se ubica en un terreno de aproximadamente 16 hectáreas en primera línea de costa cerca del Parque Nacional Manuel Antonio.

La infraestructura combinará un hotel de 57 llaves (42 habitaciones con vistas al océano y 15 bungalós independientes) con el complejo Maravé Manuel Antonio, LXR Residences, integrado por 116 residencias privadas de lujo que incluyen villas, apartamentos y áticos.

EXPANSIÓN EN LATINOAMÉRICA Y DISEÑO SOSTENIBLE

El diseño del complejo ha sido encargado al estudio costarricense Carazo Arquitectura y contempla la estructura de madera masiva más grande del país, con interiores supervisados por la firma Curioso.

La comercialización de las residencias privadas comenzará en otoño de 2026, mientras que las obras de edificación están programadas para finalizar a finales de 2028.

"Costa Rica representa un mercado de crecimiento clave para Hilton debido a la fuerte demanda de viajes de alto nivel integrados en la naturaleza", ha destacado el vicepresidente de Desarrollo para el Caribe y Latinoamérica de Hilton, Pablo Maturana.

Por su parte, el presidente de Ocean Cove MA Development One, Bruce Begia, ha valorado la alianza para conectar el entorno natural del país con el segmento de gran lujo.

Esta incorporación refuerza la estrategia de expansión de Hilton en la región del Caribe y Latinoamérica, donde cuenta con más de 315 hoteles operativos y una cartera en desarrollo de más de 150 proyectos, de los cuales 50 corresponden a los segmentos de lujo y lifestyle.

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