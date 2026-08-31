El Gobierno de EEUU tacha de "bulo" un reportaje con testimonios de agresiones contra detenidos por el ICE

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha rechazado este domingo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) haya incurrido en torturas y negación de atención médica en sus dependencias, tras la publicación de un reportaje del diario 'The New York Times' que recoge testimonios de varios detenidos por el cuerpo parapolicial con múltiples denuncias de agresiones y malos tratos, y que la cartera ha tachado de "bulo".

"Nadie está siendo torturado, ni se le niega atención médica, ni recibe palizas en los centros de detención del ICE", ha asegurado la cartera en una publicación en redes en la cual ha tachado al reportaje de "bulo", agregando que "los medios de comunicación están desesperados por que estas acusaciones falsas sean ciertas".

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Al contrario, Seguridad Nacional ha denunciado un supuesto incremento de los ataques a sus miembros que ha vinculado a la difusión de piezas periodísticas sobre el trato a los detenidos bajo custodia del ICE: "Este tipo de basura que difunden los medios de comunicación está alimentando el aumento de más del 1.300% en agresiones contra nuestros agentes", ha replicado la cartera dirigida por Markwayne Mullin.

El Departamento ha rechazado de este modo las alegaciones recogidas en un reportaje de 'The New York Times' que incluye entrevistas a diez migrantes expulsados de Estados Unidos en el primer vuelo de deportación a Liberia, a donde la Administración de Donald Trump prevé transportar a un total de 1.200 detenidos por el Servicio.

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De esos diez entrevistados, recoge el citado diario, todos afirmaron haber sufrido o presenciado lo que describieron como un trato abusivo o violento por parte de funcionarios del ICE durante su deportación o mientras estaban detenidos en Estados Unidos.

El acuerdo con Liberia es uno de los más destacados convenios firmados en los últimos meses por la Administración Trump para enviar a migrantes irregulares detenidos a países, en muchos casos, notablemente alejados del continente americano, varios de ellos en África, independientemente de la existencia de vínculos personales entre los deportados y los países de destino.

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Por su parte, las autoridades de Estados Unidos han apuntado que los únicos deportados enviados a terceros países son aquellos que no pueden regresar a sus países de origen o se niegan a hacerlo.