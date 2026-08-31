El presidente de Argelia ordena introducir en el Código Penal la pena de muerte para responsables de incendios

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El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, ha ordenado este domingo la modificación del Código Penal antes del 15 de septiembre para establecer la pena de muerte, con ejecución forzosa, contra quienes provoquen incendios intencionadamente.

Así lo ha reclamado durante una reunión en el Palacio Presidencial con altos mandos militares y civiles, entre ellos el Ministro de Justicia, Lofti Buyemá, a quien ha transmitido en concreto la orden de que modifique el Código Penal antes del 15 de septiembre para incluir la pena de muerte, con ejecución forzosa, contra quienes provoquen incendios intencionadamente, una vez agotadas todas las vías de apelación, según ha recogido la agencia estatal argelina APS.

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"Quien piense que la ley no se aplicará, que sepa que la sociedad y la Justicia le exigirán cuentas", ha espetado el mandatario, que ha remarcado la necesidad de que la referida modificación del Código Penal sea aprobada esta semana por el Gobierno y, posteriormente, por la Asamblea Nacional Popular, en línea con el límite temporal que ha puesto a la tramitación de tal medida.

En línea con este plan de actuación, Tebune ha ordenado a los gobernadores de los estados afectados por los incendios que presenten a los servicios de seguridad toda la información relacionada con los fuegos, anotando que varios de los implicados en su inicio ya han sido arrestados.

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"No es normal que se produzcan incendios simultáneamente, como el que se desató a la una de la madrugada y se propagó rápidamente sin viento", ha manifestado, afirmando que, aunque "nos afecta la pérdida de vidas humanas, eso no nos vencerá".

Paralelamente, el presidente argelino ha asegurado que se crearán comités para realizar inventarios y estadísticas que permitan determinar la magnitud de los daños y pérdidas, y dar seguimiento a los mismos.

Además, ha indicado que "la reparación de las redes de agua potable, gas y electricidad, así como de la red de comunicaciones, se llevará a cabo a más tardar el próximo sábado, para garantizar el regreso de los ciudadanos a sus hogares con comodidad y seguridad". "Ahora se trata de hacer frente y contrarrestar a todos aquellos que intentan debilitar a Argelia y socavar su unidad", ha concluido.

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