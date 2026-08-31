Agencias

Trump publica un video de IA que muestra destrucción de la isla iraní de Jarg

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Redacción internacional, 30 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió un video generado con inteligencia artificial en Truth Social este domingo, en el que se muestra la destrucción de la isla iraní de Jarg, principal terminal petrolera del país.

Las imágenes simulan bombardeos: un tanque de almacenamiento y un petrolero explotan, vistos desde una aeronave. El mensaje dice: "¡La isla de Jarg siendo hecha añicos!!! Presidente DJT".

La publicación llega horas después del primer ataque estadounidense contra objetivos iraníes en un mes, que alcanzaron la isla de Larak, en el estrecho de Ormuz. EFE

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