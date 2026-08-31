El Ejército de Irán lanza un ataque con drones contra una base estadounidense en EAU

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Redacción internacional, 31 ago (EFE).- El Ejército de Irán lanzó este lunes un ataque con drones contra una base estadounidense en Emiratos Árabes Unidos (EAU) en respuesta al bombardeo de Washington sobre la isla iraní de Larak, realizado horas antes.

En un comunicado difundido por agencias de noticias iraníes, el departamento de relaciones públicas del Ejército afirmó que decenas de drones fueron lanzados contra la base "Al-Manhad" a primeras horas de la mañana.

El Ejército iraní señaló en el texto que el objetivo del ataque fueron emplazamientos de personal y helicópteros estadounidenses en la citada base, y llega horas después de que la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) también lanzara misiles y drones contra dos bases estadounidenses ubicadas en Jordania.

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Según el comunicado del Ejército, acompañado de un vídeo del supuesto lanzamiento de los drones, el ataque fue "en respuesta a la reciente agresión del enemigo y en represalia por la muerte de miembros de la Guardia Revolucionaria y civiles" por un ataque de EE. UU. contra la isla iraní de Larak, sin dar más detalles ni cifras sobre las supuestas víctimas.

El Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) confirmó que las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo un ataque "de precisión" contra dos plataformas para disparar cohetes cargados con minas marinas que Teherán se preparaba para lanzar al estrecho de Ormuz.

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El CENTCOM dijo en un mensaje en su cuenta de X que la colocación de minas por parte de la Guardia Revolucionaria representaba "una amenaza inminente" en el estrecho de Ormuz.

"En esencia, Irán generó la amenaza y el ejército estadounidense la eliminó para proteger a los marinos civiles, el transporte marítimo comercial y el libre flujo del comercio mundial", añadió.

El ataque de Estados Unidos es la primera acción militar contra Teherán en aproximadamente un mes.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria aseguró haber respondido con un ataque contra las bases de Al Azraq y Rey Hussein, ambas en Jordania -país que aseguró haber derribado ocho misiles y que estos no provocaron daños ni víctimas-.

La CGRI también afirmó, horas después, que ha logrado derribar un dron estadounidense "MQ9 de largo alcance" sobre el estrecho de Ormuz y que cayó al agua, sin aportar más detalles. EFE

(vídeo)