Aumentan a más de 900 los muertos en Nepal por la devastadora riada en la frontera con China

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Las autoridades de Nepal han elevado este lunes a cerca de 900 los muertos a causa de la devastadora inundación registrada la semana pasada en el norte del país, en una zona situada en la frontera con China, un suceso que deja además más de 4.200 desaparecidos en territorio nepalí.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA, por sus siglas en inglés) ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que hasta ahora se han confirmado 903 fallecidos y 267 heridos, a los que se suman 4.247 desaparecidos.

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Así, ha especificado que entre la cifra de desaparecidos --que el domingo era de cerca de 2.500-- figuran 592 extranjeros, al tiempo que ha manifestado que por el momento han sido rescatadas 10.451 personas, incluidos 252 que han sido trasladados por vía aérea tras el desastre.

A estas cifras se suman al menos 16 muertos y alrededor de 550 desaparecidos en territorio chino --entre ellos 261 ciudadanos extranjeros--, tal y como han señalado las autoridades del gigante asiático, así como tres cadáveres recuperados en India.

Un experto del Ministerio de Recursos Naturales de China subrayó el viernes que el desastre fue una cadena de sucesos que comenzó con una avalancha de hielo a gran altitud y evolucionó hasta convertirse en un flujo de detritos de alta velocidad antes de impactar contra las instalaciones fronterizas en Gyirong, descartando la posibilidad de un desbordamiento de un lago glaciar.

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Por su parte, Benjamin Mirus, investigador del Centro de Ciencias de Riesgos Geológicos (GHSC), sostuvo en declaraciones a Europa Press que dichas conclusiones "son similares" a las que ha podido obtener el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que ha determinado que el "colapso del glaciar" tuvo lugar en el Parque Nacional de Langtang, en Nepal, cerca de la frontera común.