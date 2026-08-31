Terelu Campos, de lo más esquiva tras el nacimiento de la hija de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

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¡Alejandra Rubio ha sido de nuevo mamá! Tal y como han revelado este domingo en 'Fiesta', la nieta de María Teresa Campos y Carlo Costanzia se han convertido este domingo 30 de agosto en padres de su segundo hijo, una niña muy deseada que se llevará poco más de año y medio con su hermanito Carlo Jr. -que nació el 5 de diciembre de 2024- y cuyo nombre no ha trascendido hasta el momento. Aunque la pareja no se ha pronunciado públicamente sobre la llegada al mundo de su pequeña, fuentes familiares han revelado que tanto la hija de Terelu Campos como su niña se encuentran en perfectas condiciones y todo habría salido de maravilla, y si todo va según lo previsto en los próximos días abandonarán el hospital para poner rumbo a su domicilio para vivir esta nueva etapa tan especial como ilusionante después de unos meses complicados para la influencer por las polémicas familiares en las que se ha visto inmersa.

Horas después de confirmarse la gran noticia, Terelu ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press y, lejos de la explosión de alegría que cabría esperarse tras el nacimiento de su segundo nieto, que además es la primera niña en la familia -también para Mar Flores- se ha mostrado de lo más seria y esquiva y ha evitado desvelar cómo están Alejandra y su bebé. "Cariño, ahora no, mi vida" ha afirmado tajante al subir a un coche a las puertas de su casa.

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A pesar de su actitud cortante -probablemente por el deseo de Alejandra y Carlo de mantenerse lejos del foco mediático y disfrutar de este momento tan especial en la intimidad- la colaboradora está de celebración por partida doble, ya que al nacimiento de su nieta se suma que este lunes 31 de agosto cumple 61 años, por lo que la llegada de la pequeña ha sido sin duda el mejor regalo de cumpleaños que podría recibir.