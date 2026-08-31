Investigan el secuestro de un empresario minero y el asesinato de sus cuatro acompañantes en Trujillo (Perú)

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Las autoridades de Perú investigan el secuestro de un empresario minero y el asesinato de las cuatro personas que lo acompañaban en el vehículo en el que viajaba, en la ciudad Trujillo, en el noroeste del país.

Se trata del empresario Jenns Marty Lara Tantaquilla, quien fue interceptado en la madrugada del domingo por un grupo de delincuentes vestidos de policías que asesinaron a cuatro de los acompañantes que viajaban con él en su vehículo en la referida ciudad, según ha informado el jefe de la Región Policial La Libertad, el general Ricardo Espinoza, y recoge la cadena RPP.

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Con relación al devenir de los hechos, Espinoza ha explicado que los autores de los hechos habrían fingido un operativo policial en aras de detener el vehículo, siendo las cuatro víctimas mortales asesinadas cuando opusieron resistencia a que el empresario abandonara por la fuerza el mismo.

"Estas personas lo que han simulado es una intervención policial, en cualquier parte del mundo, hasta en los lugares más seguros los delincuentes se visten de policías", ha señalado el general de la región de La Libertad.

Por su parte, el general de la Policía Nacional y jefe de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI), Víctor Revoredo, ha señalado a la organización criminal 'Los Pulpos' como supuesta autora intelectual del secuestro. Todo ello mientras sus uniformados buscan determinar el grado de participación de personas que actualmente están recluidas en centros penitenciarios en este caso, según informa el diario 'La República'.

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LLAMAMIENTO A DELEGAR FACULTADES EN MATERIA DE SEGURIDAD

Tras celebrar una reunión de emergencia, convocada por la presidenta del país, Keiko Fujimori, por causa de este secuestro y asesinatos, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, ha llamado al Congreso del país andino a priorizar el debate y aprobación de la delegación de facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana.

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"Lo que quiero dejar claro es justamente la necesidad y la urgencia de la delegación de facultades en materia de seguridad ciudadana: que nuestro servicio de inteligencia pueda tener operaciones que no tiene hoy es sumamente importante para detectar a tiempo a estas bandas criminales", ha defendido Galarreta en rueda de prensa.

Todo ello, ha considerado, permitirá, entre otras cuestiones, que el Estado pueda identificar y denominar como grupos hostiles o terroristas a las organizaciones criminales, lo que habilitaría la intervención directa de las Fuerzas Armadas.

UN PROYECTO DE LEY PARA CESAR AL COMANDANTE GENERAL DE POLICÍA

Este domingo, el partido de Juntos por el Perú, del candidato presidencial Roberto Sánchez, ha presentado un proyecto de ley que modifica el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267 y habilita a Keiko Fujimori a poder cesar antes de tiempo al comandante general de la Policía Nacional de Perú, Óscar Arriola.

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El mismo persigue cuatro supuestos objetivos: afectación grave de la eficacia operativa, incumplimiento reiterado de los planes de seguridad ciudadana, negligencia grave en el cargo y actos u omisiones que dañen la institucionalidad policial.

Arriola ocupa la comandancia general de la Policía Nacional al calor de una norma aprobada durante el gobierno de Pedro Castillo, la cual lo mantiene en el cargo hasta septiembre de 2027. De hecho, hace apenas una semana, el propio ministro del Interior, César Astudillo, admitió ante la Cámara de Diputados que el Ejecutivo peruano que carece de margen legal para relevarlo antes de que cumpla sus dos años en funciones, pese a las fuertes críticas sobre su manejo de las cuestiones de seguridad en el país.

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