Agencias

Dos muertos y 16 heridos en un ataque ucraniano contra la ciudad rusa de Bélgorod

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Moscú, 31 ago (EFE).- Al menos dos personas murieron y otras 16 resultaron heridas el domingo en un ataque de Kiev contra la ciudad rusa de Bélgorod, cerca de la frontera común, informaron hoy fuentes oficiales.

Según el gobernador local, Alexandr Shuváev, entre los fallecidos hay un menor de 16 años.

Shuváev también informó a través de sus redes sociales sobre varios incendios causados por el ataque.

Los medios locales informan, por su parte, de que Kiev golpeó Bélgorod con misiles y alcanzó una central eléctrica y unos almacenes del gigante del comercio electrónico Ozon.

Los centros logísticos de Ozon, al igual que las instalaciones de su principal competidor, la empresa Wildberries (el Amazon ruso), se han convertido en las últimas semanas en blancos habituales de los ataques ucranianos.

El Gobierno ruso aprobó la semana pasada un paquete de medidas de ayuda a empresas que han sufrido pérdidas debido a los ataques ucranianos contra los centros logísticos de Wilberries. EFE

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