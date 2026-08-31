El primer ministro pakistaní viaja a la cumbre de la OCS y asumirá presidencia del bloque

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Islamabad, 31 ago (EFE).- El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, partirá este lunes hacia Kirguistán en una visita oficial para participar en la reunión del Consejo de Jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), según anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores.

"Durante su estancia en Biskek, el primer ministro participará en la reunión del Consejo de Jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái y en la Cumbre OCS Plus", afirmó el ministerio paquistaní, añadiendo que "el primer ministro también asumirá la presidencia de Pakistán del Consejo de Jefes de Estado de la OCS (CHS) para el periodo 2026-2027".

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La próxima reunión del Consejo de Jefes de Estado de la OCS se celebrará en la capital paquistaní, Islamabad, en 2027, según había anunciado anteriormente el ministerio.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, también visitará la República de Kirguistán para la Cumbre de la OCS este lunes y martes, según anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India.

"El primer ministro se dirigirá a la cumbre, donde destacará las prioridades de la India en materia de seguridad, conectividad y oportunidades en el foro (...) y también mantendrá reuniones bilaterales con los líderes de la OCS al margen de la cumbre", agregó el ministerio.

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No se menciona ningún encuentro programado entre Modi y Sharif.

La visita incluirá la participación en la reunión del Consejo de Jefes de Estado de la OCS, así como encuentros bilaterales en la República de Kirguistán, según el ministerio.

Además de los mandatarios del sur de Asia, la cumbre contará con la presencia del presidente chino, Xi Jinping, ya presente en Kirguistán, y del líder ruso, Vladímir Putin, entre otros jefes de Estado de los diez países miembros, en una cita donde se prevé la firma de una veintena de acuerdos regionales.

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Establecida en 2001, la OCS es un bloque transregional líder que abarca el sur y el centro de Asia, con China, Rusia, Pakistán, India, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán y Kazajistán entre sus miembros permanentes.

En conjunto, los Estados miembros representan casi la mitad de la población mundial y una cuarta parte de la producción económica global. La cumbre marca el 25.º aniversario de la fundación de la OCS. EFE