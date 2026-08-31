Bruselas designa a ChatGPT, Reddit y Roblox como plataformas sujetas a fuertes requisitos

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Bruselas, 31 ago (EFE).- La Comisión Europea designó este lunes a ChatGPT como motor de búsqueda en línea de muy gran tamaño y a Reddit y Roblox como plataformas en línea de muy gran tamaño, lo que obligará a los tres a respetar estrictos requisitos de transparencia o contenido previstos en la normativa europea.

Tras la notificación de esas designaciones, ChatGPT, Reddit y Roblox tienen cuatro meses, hasta finales de noviembre, para cumplir con las obligaciones adicionales que establece la Ley de Servicios Digitales, según explicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado. EFE