Agencias

Un tiroteo en una 'rave' deja al menos una fallecida y cinco heridos en el norte de Suiza

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Una joven de 22 años ha muerto ha muerto y otras cinco personas han resultado heridas esta madrugada en el norte de Suiza por un tiroteo ocurrido al finalizar una fiesta de música electrónica en la localidad de Aarau cuyo autor se ha dado por ahora a la fuga, según ha informado la Policía en redes sociales.

La fallecida ha sido identificada como Maria Spinelli, de nacionalidad italiana, aunque residente en Suiza. "Expreso mi más profundo pésame por la muerte de Maria Spinelli, la joven italiana que fue víctima del trágico tiroteo de Aarau, en Suiza", ha publicado la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en redes sociales.

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Los heridos son cuatro hombres y una mujer de entre 24 y 27 años, todos hospitalizados con pronóstico desde leve a grave, según la Policía de Aarau. Los posibles motivos, así como las circunstancias exactas del acto delictivo "aún están poco claros".

Meloni ha revelado también que hay dos ciudadanos italianos más entre los heridos y ha manifestado su confianza en el trabajo de las autoridades suizas para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

La Aarau Rave VOL. 7 se celebró en el Aargau Racing Club y terminó sobre las 02.00 horas, antes del tiroteo, ocurrido en torno a las 03.00 de la madrugada (hora en la España peninsular y Baleares), cuando los asistentes estaban saliendo del recinto. En el evento los propios organizadores esperaban la asistencia de unas 2.500 personas.

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La gente que salía la fiesta escuchó los disparos poco después de finalizar la música y creyeron en un primer momento que se trataba de fuegos artificiales o petardos, han relatado testigos presenciales que vieron a una mujer tendida en el suelo tras ser alcanzada por los disparos. Al parecer el atacante disparó indiscriminadamente contra la multitud.

La Policía cantonal de Argovia ha procedido a acordonar la zona entera, incluyendo los terrenos alrededor de la pista, como una piscina y un campo deportivo. Los afectados que no han necesitado de hospitalización han pasado la noche en un gimnasio cercano.

Las fuerzas de seguridad buscan ahora al responsable de los disparos, aunque no está claro si fue una sola persona o varias. Lo que sí descartan es que el sospechoso se encuentre todavía en Aarau o que pueda suponer un peligro.

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