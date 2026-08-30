El FC Barcelona está cerca de fichar al delantero brasileño Gabriel Jesús

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El FC Barcelona estaría muy cerca de cerrar el fichaje del delantero brasileño Gabriel Jesús, actualmente en el Arsenal FC inglés y que sería el '9' elegido ante la imposibilidad de fichar al argentino Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

Según ha podido saber la Press Association, el futbolista sudamericano se marcharía al conjunto blaugrana por 10 millones de euros, en una operación que se debería concluir pronto ya que el martes 1 de septiembre se acaba el periodo veraniego de fichajes.

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Gabriel Jesús, de 29 años, ha marcado 32 goles en 123 partidos con el Arsenal desde que llegó procedente del Manchester City en 2022, aunque como futbolista 'gunner' no ha podido brillar ya que se ha visto lastrado por dos graves lesiones de rodilla.

De hecho, el atacante sólo fue titular en tres partidos de la máxima categoría la pasada temporada, en la que el equipo que entrena el español Mikel Arteta conquistó la Premier, y esta temporada no había entrado en ninguna convocatoria a la espera de resolver su futuro, con el Nápoles italiano también interesado según las informaciones.

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Ahora, el destino de Gabriel Jesús parece ser el actual campeón de LaLiga EA Sports, cuyo principal objetivo era el argentino Julián Álvarez, que había mostrado públicamente su deseo de irse al FC Barcelona, club al que el Atlético de Madrid ha dejado claro que no se le iba a vender.

Tras las marchas del polaco Robert Lewandowski y del español Ferran Torres, el entrenador blaugrana, Hansi Flick, necesitaba un '9' para afrontar la temporada, con el brasileño Raphinha ejerciendo ese papel en el arranque liguero.