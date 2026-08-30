Agencias

Un proyectil no identificado impacta contra un petrolero en Ormuz

Imagen R2DLUGENKBHHVMLWOZOFSCBIEY
Guardar

La agencia marítima británica UKMTO, dependiente de la Armada y especializada en el seguimiento de incidentes en el estrecho de Ormuz, ha informado de que un proyectil ha impactado en un buque petrolero en aguas del estratégico paso sin dejar víctimas.

El incidente se ha producido este sábado por la tarde a unas 12 millas náuticas --22 kilómetros-- al norte de Jasab, Omán, cuando el buque "ha recibido el impacto de un proyectil identificado cuando entraba en el estrecho de Ormuz", según la UKMTO.

PUBLICIDAD

La agencia británica asegura que "no se ha informado de víctimas ni daño medioambiental hasta el momento", pero recomienda "transitar con cautela e informar de cualquier actividad sospechosa" a la propia UKMTO. Las autoridades están investigando el incidente.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en un punto estratégico después de que Irán cerrara el paso al petróleo del golfo Pérsico en represalia a los ataques de Israel y Estados Unidos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Puerto Rico vuelve a sufrir avería eléctrica que deja a más de 195.000 clientes sin luz

Infobae

González Urrutia: Recuperación de Venezuela no puede medirse solo en barriles de petróleo

Infobae

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ya son padres de su segunda hija

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ya son padres de su segunda hija

México prevé que reglas de origen serán el nuevo eje de disputa comercial mundial en 2027

Infobae

El funeral por el rey Harald V de Noruega se celebrará el próximo 9 de septiembre

Infobae