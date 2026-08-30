Jorge Sampaoli deja de ser entrenador de Talleres de Córdoba

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Buenos Aires, 30 ago (EFE).- El exseleccionador argentino Jorge Sampaoli dejó este domingo de ser el entrenador de Talleres de Córdoba, después de que el equipo quedara último en la Zona A del Torneo Clausura.

El club cordobés anunció la salida del técnico en un comunicado que difundió este domingo en sus redes sociales, un día después del empate sin goles ante Central Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes, por la séptima fecha del campeonato argentino.

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“Agradecemos a Jorge y a todo su cuerpo técnico de gran jerarquía compuesto por Pablo Fernández, Diogo Meschine Alves, Marcos Fernández y Tadeu Meschine Alves, por el profesionalismo y el compromiso durante esta etapa al frente del Primer Equipo que para todos tenía otras expectativas en cuanto a resultados”, señaló Talleres en el comunicado oficial.

La institución también destacó el vínculo del entrenador con los jugadores y la tarea junto al 'staff' institucional y valoró el impulso a los jugadores del fútbol formativo.

“Honrando su compromiso y su palabra, Jorge y su cuerpo técnico cobran hasta su último día trabajado”, añadió el club y concluyó: "Les deseamos a Jorge el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos, tanto en el plano profesional como personal".

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Talleres también señaló que en los próximos días el club brindará información respecto de la conducción técnica del plantel profesional para lo que resta del torneo.

Sampaoli, que había asumido en junio en reemplazo de Carlos Tevez con un contrato por 18 meses, dejó el cargo tras apenas siete partidos, en los que Talleres sumó una victoria, cuatro derrotas y dos empates, estos últimos en sus encuentros más recientes.

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El conjunto cordobés sumó cinco puntos y no logró salir del último puesto de su zona.

Tras el empate del sábado, los jugadores y el cuerpo técnico fueron despedidos con silbidos por parte de los aficionados. EFE