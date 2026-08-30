La mexicana Zarazúa se estrella ante Iatchenko y se despide de Nueva York

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Redacción Deportes (EE.UU.), 30 ago (EFE).- La mexicana Renata Zarazúa cayó este domingo 6-4, 4-6 y 7-6(7) contra la rusa Polina Iatchenko, número 160, y se despidió del Abierto de Estados Unidos a las primeras de cambio.

Zarazúa sacó arriba 5-3 en el tercer set, pero no consiguió rematar el partido e Iatchenko logró enviarlo al desempate final a diez puntos, en el que se impuso por 10-7.

Para Zarazúa fue la tercera eliminación consecutiva en primera ronda, tras las de Cincinnati y Monterrey.

Iatchenko espera a la ganadora del partido entre la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, y la colombiana María Camila Osorio, número 58. EFE