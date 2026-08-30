Agencias

Un motorista fallece en un accidente de tráfico en la A-5, cerca de Escurial (Cáceres)

30/08/2026 Imagen del accidente de tráfico en la A-5 en el que ha muerto un motorista de 51 años, a 30 de agosto de 2026. SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA EXTREMADURA AUTONOMÍAS GUARDIA CIVIL DE CÁCERES
30/08/2026 Imagen del accidente de tráfico en la A-5 en el que ha muerto un motorista de 51 años, a 30 de agosto de 2026. SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA EXTREMADURA AUTONOMÍAS GUARDIA CIVIL DE CÁCERES
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Un motorista de 51 años ha fallecido este domingo como consecuencia de un accidente de tráfico en la autovía A-5, cerca del Escurial (Cáceres).

El accidente se ha producido en torno a las 14,50 horas en el kilómetro 284, en sentido norte, entre los municipios del Escurial y Villamesías, según ha informado el Centro 112 de Extremadura.

Por su parte, fuentes de la Guardia Civil han explicado que en torno a las 14,45 horas ha tenido conocimiento de una colisión entre dos vehículos, ocasionándose daños materiales.

Habría sido en ese momento cuando el motorista habría colisionado contra los vehículos retenidos a causa de este accidente, dando lugar a su fallecimiento.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Punto de Atención Continuada (PAC) de Miajadas y un helicóptero sanitario de Cáceres, que han confirmado el fallecimiento del hombre.

También han acudido equipos de conservación de carreteras de la A-5 y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, que se ha hecho cargo de la investigación del suceso.

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