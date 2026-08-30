Rusia anuncia campaña de ataques masivos contra el sistema energético de Ucrania

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Moscú, 30 ago (EFE).- El Ministerio de Defensa de Rusia anunció hoy una próxima campaña de ataques masivos contra el sistema energético de Ucrania, en respuesta a los ataques ucranianos contra las refinerías y centros logísticos rusos de los últimos meses, y una notable escalada de ambas partes que cobra cada vez más víctimas civiles ucranianas y rusas.

"En correspondencia con las indicaciones recibidas, las Fuerzas Armadas de Rusia han comenzado a prepararse para efectuar ataques masivos contra las instalaciones energéticas de Ucrania en respuesta a los continuos ataques del régimen de Kiev contra la infraestructura civil y el complejo energético y de combustible de Rusia", indicó el mando castrense ruso en Telegram.

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Hasta el momento los militares rusos justificaban sus ataques contra instalaciones energéticas con su vinculación al Ejército ucraniano, este nuevo anuncio podría significar una ampliación de los objetivos a instalaciones de uso exclusivamente civil, una nueva vuelta de tuerca de la escalada actual.

Durante los últimos tres días las Fuerzas Rusas han lanzado masivos ataques contra Kiev y la región, alcanzando importantes arsenales cuyas explosiones provocaron la muerte de gran cantidad de civiles.

En particular, el pasado viernes murieron 37 personas tras ser alcanzado en un ataque ruso un almacén que albergaba munición en el distrito de Bucha, en la región de Kiev.

Tras lo ocurrido el pasado 6 de julio en Vishneve, cerca de Kiev, en la que nueve personas murieron y más de 280 viviendas resultaran dañadas después de que a un ataque ruso siguiera una detonación prolongada en unos almacenes de municiones, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski calificó este sábado de "inaceptable" y de negligencia que se almacenen perterchos en zonas residenciales.

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"Otro crimen similar es absolutamente inaceptable", dijo en un discurso a la nación, al señalar que se trta de "una situación terrible, así como una negligencia atroz de quienes almacenaban explosivos justo al lado de la gente".EFE