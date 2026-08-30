RSF denuncia la desaparición forzosa de al menos 46 periodistas en 22 países

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París, 30 ago (EFE).- Al menos 46 periodistas en 22 países son actualmente víctimas de desapariciones forzosas, señala Reporteros sin Fronteras (RSF), que denuncia un fenómeno creciente en el mundo y "una grave violación de la libertad de prensa y de los derechos humanos".

En un comunicado con ocasión del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, RSF indica que mientras entre 2010 y 2020 se contabilizaron 46 periodistas, entre 2020 y 2026 han sido al menos 60 los periodistas víctimas, y que ninguna región del mundo ha quedado al margen de este fenómeno.

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"En los últimos 20 años, la desaparición forzada se ha convertido en una herramienta utilizada por Estados y grupos armados para mantener el miedo y la censura entre los profesionales de los medios y entre el público en general", señaló.

Vianney Loriquet, periodista de datos de la organización, hace hincapié en que los Estados, tanto si participan activamente en el control de la información y la intimidación de los periodistas como si se limitan a ser espectadores pasivos, asumen una enorme responsabilidad por estos actos".

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Por eso Reporteros les pide que "contribuyan a la lucha por encontrar con vida a los periodistas desaparecidos y a garantizar que tales violaciones de la libertad de prensa no queden impunes".

RSF considera que México es un caso emblemático de cómo aunque las desapariciones forzadas no las comete necesariamente un gobierno central, sí se hacen "siempre -como mínimo- con su complicidad o con su aprobación tácita".

En concreto, denuncia que "el Gobierno mexicano, a través de sus fuerzas del orden o de los gobiernos de los estados, ha sido uno de los principales de este fenómeno" y recuerda que el Comité de la ONU contra las Desapariciones había recibido a fecha del pasado 28 de febrero más de 2.000 solicitudes de acción urgente por desapariciones forzadas.

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Por lo que se refiere a periodistas, en los últimos 26 años se han registrado ocho casos de desapariciones forzadas y sólo dos han sido localizados.

El más reciente es, en el estado de Veracruz, el de Sergio Landa Rosado, periodista del diario Cardel, que sigue en paradero desconocido desde 2013.

Según la investigación que llevó a cabo Piedepágina.mx, antes de su desaparición Sergio Landa había sido visto con una patrulla de la policía del estado y luego dejó su moto cerca de un restaurante desde donde se puso a caminar y se le perdió la pista.

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RSF recuerda que Veracruz es el estado mexicano en el que se han producido más asesinatos de periodistas en los 20 últimos años, con al menos 31 desde 2006. EFE