Apple deja atrás la era Cook con 4,5 billones y mira a la IA para seguir creciendo

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Jesús Centeno

Nueva York, 30 ago (EFE).- John Ternus heredará el próximo 1 de septiembre una Apple que Tim Cook convirtió en una de las máquinas financieras más potentes de la historia empresarial, valorada en unos 4,5 billones de dólares, pero también una compañía que afronta el dilema de utilizar parte de esa fortaleza para gastar más y recuperar terreno en la carrera de la inteligencia artificial (IA).

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Durante los casi 15 años de Cook como director ejecutivo, Apple pasó de valer unos 350.000 millones de dólares a más de 4 billones, además de multiplicar sus ingresos anuales hasta superar los 416.000 millones de dólares en su ejercicio fiscal de 2025.

Además, Cook convirtió su división de Servicios en un negocio de más de 100.000 millones de dólares anuales y elevó a más de 2.500 millones el número de dispositivos Apple activos en todo el mundo.

La última hoja de resultados bajo el mando de Cook deja una fotografía contundente de la fortaleza del modelo: Apple ingresó 109.400 millones de dólares en su tercer trimestre fiscal, un 16 % más interanual, con un beneficio por acción de 2,02 dólares, un 29 % más, y registró máximos históricos trimestrales en iPhone, Mac y Servicios.

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Solo Servicios generó 30.700 millones de dólares, casi el 30 % de la facturación total.

Pero el mercado empieza a exigir a Apple algo más que eficiencia, músculo financiero o una amplia base de usuarios, en un momento en que sus rivales han invertido ingentes cantidades de dinero en desarrollar modelos de IA y centros de datos.

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Así, el principal interrogante que deja la salida de Cook es si Ternus mantendrá la disciplina de gasto que convirtió a Apple en el gigante que es hoy o si abrirá una etapa de mayor inversión en investigación y nuevos productos.

El analista de Bank of America Wamsi Mohan apunta en esa dirección y prevé "una mayor disposición al riesgo" bajo Ternus, con "más gasto en I+D, adquisiciones de mayor tamaño y nuevas categorías de producto", señala en un informe.

El analista sostiene que Apple tendrá que cambiar su estrategia de gasto para "seguir el ritmo" de la innovación en IA en un mercado en el que Google, Nvidia y OpenAI, entre otros, están invirtiendo enormes cantidades.

La comparación con Nvidia es "especialmente relevante", apunta Ben Wood, analista jefe de CCS Insight. Mientras Apple ha desarrollado la IA principalmente como una función integrada en sus dispositivos, Nvidia se ha convertido en el gran proveedor de la infraestructura que permite entrenar y ejecutar los modelos de esta tecnología.

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"Ternus tendrá que abordar las cuestiones pendientes de Apple en IA y, sobre todo, definir la dirección estratégica: si la compañía dependerá más de alianzas con empresas como Google o si empezará a invertir y construir su propia infraestructura", señala.

La decisión marcará cuánto capital tendrá que dedicar Apple a construir una posición más ambiciosa sin poner en riesgo el modelo rentable heredado de Cook.

Los inversores, de momento, no esperan una ruptura radical. Cuando Apple anunció el pasado abril el relevo, sus acciones apenas retrocedieron cerca del 1 %, mientras los principales bancos de inversión de Wall Street mantuvieron recomendaciones favorables, con objetivos de entre 315 y 350 dólares, por encima de los alrededor de 310 dólares a los que cotiza ahora.

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Una reacción que refleja una de las grandes ventajas de la transición: Ternus no llega de fuera. Lleva más de 25 años en Apple y ha participado en el desarrollo de casi todos sus productos recientes, incluidos el iPhone, el iPad, los AirPods y los Apple Silicon que sustituyeron a los procesadores de Intel.

Ese historial alimenta las expectativas de una Apple más centrada en el producto: "La posible ruptura con la era Cook está principalmente en la disposición al riesgo", señala Mohan.

Bajo Ternus, Wall Street estará pendiente de si Apple aumenta el gasto en IA, acelera el lanzamiento de nuevos dispositivos y utiliza parte de su capacidad financiera para adquirir tecnología y talento.

Para Bank of America, el tamaño alcanzado por Apple hace cada vez más difícil que seguir mejorando poco a poco sea suficiente para abrir una nueva etapa, por lo que Ternus tendrá que demostrar que el gigante todavía puede reinventarse. EFE

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