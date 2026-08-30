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El "no" gana en referendo islandés sobre la UE a falta de resultado definitivo

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Reikiavik, 30 ago (EFE).- El "no" roza la victoria en el referendo islandés sobre la reanudación de las negociaciones de ingreso a la Unión Europea (UE) con cinco puntos de ventaja, con el 52,5 % frente al 47,5 %, escrutado cerca del 90 % de los votos y a falta del resultado definitivo.

Los partidarios de retomar las conversaciones con Bruselas fueron en cabeza durante gran parte del recuento de votos, pero la tendencia empezó a virar en las horas finales hasta cambiar el resultado, cuando sólo falta por contabilizar los últimos votos de una de las seis circunscripciones en que se divide Islandia.

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