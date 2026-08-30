Policía suiza amplía a otras regiones búsqueda de autor de tiroteo en fiesta electrónica

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Ginebra, 30 ago (EFE).- La Policía suiza ha ampliado el operativo de búsqueda del autor o autores del tiroteo ocurrido esta madrugada en una fiesta de música electrónica, en la que una persona murió y cinco fueron heridas, ante la posibilidad de que hayan huido del cantón de Argovia (norte de Suiza), donde se registró esta tragedia.

"La gran operación de búsqueda continúa sin interrupción en Suiza. Las investigaciones también siguen adelante y, en particular, continúa el trabajo en el lugar de los hechos", dijo a los medios el portavoz de la Policía de Argovia, Bernhard Graser.

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Indicó que en las doce horas transcurridas desde los hechos se han obtenido datos que permiten concluir que en la zona donde se produjo el tiroteo -concretamente en los alrededores de un hipódromo donde se realizaba la fiesta- ya no hay peligro porque los autores han huido, y que en otras zonas o regiones de Suiza podría haber algún riesgo.

Sobre las victimas, la persona fallecida era una mujer de 22 años que murió en el lugar, mientras que los heridos son cuatro hombres y una mujer entre 24 y 27 años, que están hospitalizados con heridas entre ligeras y graves.

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La Policía indicó que ha podido recoger los testimonios de aquellos que sufrieron heridas leves, sin precisar cuántos son.

Las investigaciones siguen ahora la pista más allá de Aarau (capital del cantón de Argovia) y la Policía alemana colabora con la de Suiza en la eventualidad de que uno o más prófugos puedan haberse dirigido a ese país, que se encuentra a menos de cuarenta kilómetros por carretera.

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Graser insistió en que ahora se trabaja bajo el entendido de que los autores pueden estar "en otro lugar", al tiempo que aseguró que la búsqueda de éstos prosigue con la "máxima intensidad".

En Aarau, "el trabajo de la policía científica está actualmente en curso y consiste, entre otras cosas, en determinar con precisión de dónde procedieron los disparos y hacia dónde iban dirigidos. Esto abarca una zona bastante amplia", señaló el portavoz.

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Todas las víctimas han sido identificadas, pero la Policía ha adelantado que no se dará ninguna información al respecto por respeto a su privacidad.

La Policía también ha indicado que se desconoce el móvil de este ataque y que no se descarta la pista terrorista. EFE