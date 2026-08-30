Unicef alerta sobre alta tasa de cesáreas en República Dominicana

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Santo Domingo, 30 ago (EFE).- El 68,2 % de los nacimientos en República Dominicana se produjo mediante cesárea, una tasa que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) considera elevada, por lo que recomendó utilizar herramientas como la Clasificación de Robson para analizar las causas.

La proporción alcanza el 89 % en los centros privados, frente al 52,8 % en los establecimientos públicos, de acuerdo con los resultados de la ENHOGAR-MICS 2025, realizada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) con apoyo técnico y financiero de Unicef.

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La tasa dominicana supera en unos 25 puntos porcentuales el promedio de América Latina y el Caribe, que se situó en el 42,8 % entre 2010 y 2018, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En ese mismo período, la tasa mundial fue del 21,1 %.

En un comunicado, Unicef señaló que una cesárea puede ser necesaria para salvar la vida de una mujer o un recién nacido cuando existe una indicación médica, pero recordó que se trata de una cirugía mayor que puede conllevar riesgos como infecciones, hemorragias, complicaciones relacionadas con la anestesia y una recuperación más prolongada.

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También puede aumentar determinados riesgos en embarazos posteriores y asociarse con dificultades respiratorias en los recién nacidos, especialmente cuando la intervención se realiza antes de que el embarazo llegue a término.

La OMS no establece una tasa ideal de cesáreas aplicable a todos los países, sino que recomienda que estas intervenciones se practiquen cuando sean necesarias y que los sistemas sanitarios garanticen una atención segura y de calidad.

“República Dominicana ha demostrado que es posible ampliar el acceso a la atención prenatal. Ahora, el reto es asegurar que cada embarazo y cada parto reciban una atención de calidad, respetuosa de los derechos de las mujeres y basada en la mejor evidencia científica”, afirmó Anyoli Sanabria, representante adjunta de UNICEF en el país.

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Los datos de la encuesta también muestran avances en la atención prenatal. El 97,6 % de las mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron un nacido vivo en los dos años anteriores recibió atención prenatal por personal calificado.

Además, el 97,5 % recibió pruebas de sangre, el 96,9 % controles de presión arterial y el 96,6 % pruebas de orina.

Persisten, sin embargo, diferencias en la atención posterior al parto. El 84,7 % de las mujeres del quintil de menores ingresos recibió un chequeo posnatal durante los dos días posteriores al parto, frente al 97 % de las mujeres del quintil de mayores ingresos.

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Unicef recomendó utilizar herramientas como la Clasificación de Robson para analizar las causas de la elevada tasa de cesáreas e identificar los grupos de mujeres en los que se concentra el mayor número de intervenciones.

La organización también planteó revisar los protocolos y las prácticas clínicas, aplicar guías basadas en evidencia y mejorar la información proporcionada a las mujeres para que puedan tomar decisiones informadas sobre su embarazo y parto.EF

mf/rod