González Urrutia: Recuperación de Venezuela no puede medirse solo en barriles de petróleo

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Caracas, 30 ago (EFE).- El líder opositor Edmundo González Urrutia señaló este domingo que la recuperación de Venezuela no puede ser medida solamente por la cantidad de barriles de petróleo que produzca, luego de que Estados Unidos y el Gobierno de Washington anunciaran un acuerdo que da a Washington el control de más del 20 % de las reservas de crudo venezolano.

"La recuperación de Venezuela no puede medirse solamente por los barriles que vuelva a producir, sino por las vidas que esa riqueza permita reconstruir", indicó el excandidato presidencial en un mensaje publicado en X.

González Urrutia sostuvo que Venezuela ha tenido "mucho dinero antes", como para saber que una cosa "es que los recursos entren al país y otra muy distinta que lleguen a la vida de la gente".

"Y hay una pregunta que no puedo dejar de hacerme. ¿Esta vez el petróleo va a mejorar la vida de todos los venezolanos? ¿O solo la de algunos?", cuestionó.

Asimismo, dijo que recuperar la industria petrolera es necesario pero "recuperar Venezuela es recuperar la vida de su gente".

"Eso se verá cuando una familia pueda reconstruir su casa, cuando un hospital pueda responder a las necesidades de las personas, cuando una escuela no se esté cayendo y los maestros puedan vivir de su profesión, cuando los servicios funcionen y cuando trabajar permita nuevamente hacer planes", apuntó.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez informó el sábado que el acuerdo petrolero alcanzado con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.

Asimismo, explicó que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, el país puede recibir 209.335 millones de dólares en virtud del convenio.

El viernes, Estados Unidos y Venezuela anunciaron este acuerdo histórico por el que Washington controlará más del 20 % de las reservas de crudo venezolano.

Delcy Rodríguez detalló que se prevé el desarrollo de 17 campos estratégicos, con "un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos describió el acuerdo como "una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano". EFE