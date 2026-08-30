Agencias

Fallece una mujer de 56 años en una piscina comunitaria de Camarena

Imagen 3O6W3MMIKZBINP3SH74UMMOI2E
Guardar

Una mujer de 56 años ha fallecido este domingo en una piscina comunitaria de la localidad toledana de Camarena.

Según han informado los Servicios de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso ha sido dado sobre las 13.40 horas cuando la mujer ha sido hallada inconsciente en el interior de la piscina, ubicada en la avenida de la Guardia Civil.

PUBLICIDAD

A pesar de la asistencia de una UVI móvil, tan solo se ha podido dar cuenta del fallecimiento de la afectada. También se han desplazado al lugar de los hechos agentes de la Guardia Civil.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

4-3. Xabi Alonso divierte con el Chelsea

Infobae

Google Maps cambia el nombre del Lago Ontario a Lago América para usuarios estadounidenses

Infobae

Zelenski: "Rusia debe sentir que la guerra está volviendo al lugar de donde vino"

Infobae

El vídeo del paso fronterizo arrasado en la riada, ausente en las principales redes chinas

Infobae

La estabilidad dominará este lunes en España con un descenso notable de las temperaturas en el Cantábrico y el Pirineo

La estabilidad dominará este lunes en España con un descenso notable de las temperaturas en el Cantábrico y el Pirineo