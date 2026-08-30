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Enzo Fernández, fuera de la convocatoria del Chelsea mientras ultima su salida al City

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Londres, 30 ago (EFE).- El argentino Enzo Fernández, aún futbolista del Chelsea, se quedó fuera de la convocatoria contra el Brighton & Hove Albion mientras ultima lo que parecer ser su salida al Manchester City.

El deseo del argentino es marcharse de Stamford Bridge y el técnico del Chelsea, Xabi Alonso, le ha dejado fuera de las dos últimas listas, contra el Luton Town en la Copa de la Liga y frente al Brighton en la Premier League.

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Se espera que en las próximas horas el City haga una oferta que ronde los 120 millones de libras (140 millones de euros) al Chelsea para tratar de llevarse al campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 y de esa forma contentar a Enzo Maresca con un recambio de garantías para Rodrigo Hernández, Balón de Oro del Mundial 2026, traspasado al Barcelona. EFE

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