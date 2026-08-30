Dos desaparecidos por el naufragio de un pesquero francés cerca de las costas inglesas

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París, 30 ago (EFE).- Dos marineros de un pesquero francés que se hundió a última hora de este sábado cerca de las costas del suroeste de Inglaterra se encuentran desaparecidos, mientras que los otros tres miembros de la tripulación pudieron ser rescatados por los servicios de salvamento británicos.

La Prefectura Marítima de la Mancha y del Mar del Norte, en Francia, explicó este domingo en un comunicado que el naufragio del Maranello, con base en el puerto bretón de Saint Brieuc, se produjo por un problema con sus redes a unas 26 millas náuticas al suroeste del puerto inglés de Plymouth.

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El Stradale, otro pesquero francés también con base en Saint Brieuc, que estaba faenando en las proximidades, fue el primero en recibir la alerta, y recuperó a tres de los cinco miembros de la tripulación del Maranello.

Uno de ellos, que se encontraba herido, fue evacuado en helicóptero hasta el hospital de Truro, en el Reino Unido, y los otros dos fueron desembarcados en el puerto de Plymouth.

El centro de salvamento marítimo británico MRCC se ha encargado de coordinar las operaciones y sigue dirigiendo este domingo la búsqueda de los dos desaparecidos con un dispositivo que incluye un avión Falcon 50 de la Marina francesa, así como dos embarcaciones de salvamento y dos aviones británicos. EFE

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