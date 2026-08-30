El 'criadero de los horrores' de Melgar de Fernamental (Burgos) llega a juicio tras años de denuncias y una extradición

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Este próximo martes 1 de septiembre, a las 9.30 horas, comienza en los Juzgados de Burgos el juicio contra el principal investigado en el caso del conocido como 'criadero de los horrores' de Melgar de Fernamental (Burgos), que responde a las iniciales de D.O, que fue extraditado desde Venezuela en febrero después de permanecer huido de la Justicia desde 2020.

Los antecedentes del caso se remontan a 2013 y durante años se sucedieron inspecciones, denuncias y advertencias relacionadas con las condiciones higiénico-sanitarias y de bienestar animal existentes en el criadero de Melgar de Fernamental.

El Seprona llegó a tramitar decenas de denuncias y las asociaciones de protección animal, especialmente Proanbur y Justicia y Defensa Animal, denunciaron públicamente la situación y reclamaron reiteradamente una intervención que pusiera fin al sufrimiento de los animales.

En julio de 2019, una inspección del Seprona junto a una veterinaria de la Junta constató nuevamente las graves condiciones existentes, ya que varios perros tuvieron que ser retirados urgentemente debido a su estado de salud.

En aquella inspección se contabilizó un número de animales muy superior al autorizado para las instalaciones y meses después se produjeron nuevas intervenciones y rescates. Durante las inundaciones de noviembre de 2019, voluntarios participaron además en la evacuación de decenas de perros de las instalaciones.

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EL DESMANTELAMIENTO DEL CRIADERO

La intervención definitiva se produjo en febrero de 2020, en el marco de la denominada Operación Chenilbur de la Guardia Civil. Los registros realizados en las propiedades vinculadas al criadero revelaron una situación "estremecedora", ha explica Proanbur a través de un comunicado recogido por Europa Press.

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Se localizaron animales muertos, cadáveres en las instalaciones y perros supervivientes en condiciones de grave abandono. En una vivienda se encontraron decenas de perros hacinados entre excrementos, sin las condiciones mínimas necesarias, así como cachorros muertos, uno de ellos localizado en una bolsa dentro de un congelador.

Las investigaciones y necropsias practicadas posteriormente documentaron el grave estado de abandono sufrido por los animales.

Finalmente fueron retirados judicialmente 86 perros supervivientes y dos gatos, que pudieron iniciar una nueva vida gracias al enorme esfuerzo realizado para su acogida y recuperación.

UNA FUGA INTERNACIONAL DE MÁS DE CINCO AÑOS

Cuando la Guardia Civil procedió al registro de las propiedades en febrero de 2020, el principal investigado había abandonado España apenas unos días antes.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Burgos emitió entonces una orden internacional de detención y extradición, mientras que la investigación permitió seguir posteriormente su rastro fuera de España.

Finalmente fue localizado y detenido en Venezuela y, tras el correspondiente procedimiento internacional, fue extraditado a España en febrero de 2026 para responder ante la Justicia.

La utilización de una orden internacional de detención en una causa relacionada con maltrato animal ha sido destacada por especialistas en Derecho Animal como un importante precedente en la persecución de estos delitos.

UNA FECHA ESPERADA DURANTE AÑOS

El juicio que comienza este martes representa la culminación de un camino iniciado hace más de una década, en el que se han registrado numerosas denuncias, inspecciones, rescates, procedimientos judiciales, movilizaciones ciudadanas y trabajo de protectoras y voluntarios.

Pero, sobre todo, detrás de este procedimiento hubo animales concretos. Perros que padecieron hambre, enfermedades, hacinamiento y abandono; animales que murieron y otros muchos que consiguieron sobrevivir y empezar una nueva vida.