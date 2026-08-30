(Previa) Osasuna y Getafe luchan por un segundo triunfo consecutivo en El Sadar

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CA Osasuna y Getafe CF buscan este lunes en El Sadar (21.00 horas), en la tercera jornada de LaLiga EA Sports, una segunda victoria consecutiva con la que ascender puestos en la clasificación, y que, en el caso de los navarros, les permitiría mantenerse invictos en este comienzo de curso.

El cuadro de Luis Miguel Ramis, que se estrenó con un empate en casa ante el Levante UD (0-0), consiguió el pasado jueves en ABANCA-Balaídos, en el partido aplazado de la primera jornada, un triunfo de mérito ante el RC Celta (1-2), después de remontar el tanto inicial de Iago Aspas con los goles de Kike Barja y Ante Budimir, ambos logrados tras la expulsión de Marcos Alonso.

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Ahora, en su tercer encuentro en solo ocho días, los rojillos tratarán de mantenerse invictos y sumar al menos siete puntos en las tres primeras fechas del campeonato, algo que el equipo no logra desde la temporada 2004-05.

Enfrente, el Getafe llega también con pocas horas de descanso a la cita. El mismo día que su rival jugaba en Vigo, caía en Belgrado ante el Partizán (2-1) en el duelo de vuelta de la previa de la Conference League, aunque la victoria en la ida (3-1) le bastaba para clasificarse para la fase de liga.

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En la competición doméstica, los de José Bordalás salieron goleados de Mendizorrotza (3-0) en un encuentro marcado por la roja a Kiko Femenía, aunque días después se rehicieron al ganar en el Coliseum al Racing de Santander con un solitario tanto de Enes Ünal (1-0).

En principio, los navarros tendrán la única duda de Valentin Rosier, que se recupera de una lesión en el bíceps femoral, mientras que el cuadro azulón podrá contar con todos sus efectivos salvo los lesionados de larga duración Christantus Uche y Juanmi Jiménez.

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