Al menos seis muertos al naufragar un ferry con 270 personas a bordo al norte de Chipre

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Nicosia, 30 ago (EFE).- Al menos 6 personas murieron este domingo al naufragar un barco de pasajeros con unas 270 personas a bordo frente a la costa del norte de Chipre, informó la emisora NTV.

Previamente, el embajador de Turquía en Nicosia, Ali Murat Basceri, había avanzado que, si bien "un gran número de personas" han sido rescatadas por la guardia costera turcochipriota, "se han producido pérdidas de vidas humanas".

Según dijo el diplomático a la radiotelevisión pública turca TRT, La embarcación emitió una llamada de socorro (mayday) a las 12:10 horas (09:10 GMT), informando de que estaba "haciendo agua" a una distancia de unas tres millas al norte de la costa de Chipre. EFE

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