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El Getafe se refuerza con el exsevillista Nemanja Gudelj

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El centrocampista serbio Nemanja Gudelj jugará la próxima temporada en el Getafe CF, después de que el club madrileño se haya hecho con los servicios del balcánico, que llega al Coliseum como agente libre tras terminar su contrato con el Sevilla FC.

Gudelj, de 34 años, abandonó la disciplina nervionense después de siete temporadas (2019-26) en las que disputó 261 partidos oficiales, convirtiéndose en el quinto jugador extranjero con más encuentros en la historia del club.

En este periodo como sevillista, el balcánico conquistó dos Europa League en 2020 y 2023, y en su última temporada en LaLiga EA Sports jugó 34 partidos, 26 de ellos como titular, acumulando 2.347 minutos y anotando dos goles.

Además, Gudelj cuenta con una amplia trayectoria, con experiencia en otros países como Países Bajos, Portugal o China. Como internacional, ha vestido en 75 ocasiones la camiseta de Serbia, selección con la que disputó el Mundial de Catar 2022 y la Eurocopa 2024.

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