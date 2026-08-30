Italia confirma que no hay bajas en su despliegue en Níger tras el intento de golpe de Estado

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El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha informado este domingo de que no tiene constancia de bajas en el despliegue del Ejército italiano en Níger tras el intento de golpe de Estado que sacudió la capital del país africano, Niamey, en la madrugada del sábado.

Cerca de la Base Aérea 101 de Niamey, uno de los epicentros de la intentona, se encuentra desplegada la Misión de Apoyo Bilateral para Níger, creada en 2018 y que sirve a los intereses antimigratorios del Gobierno italiano.

El contingente de 250 militares es uno de los últimos despliegues occidental en el país, dominado por una junta militar que ha roto sus vínculos con su antigua potencia colonial, Francia, para desarrollar sus relaciones con Rusia, en especial en la lucha contra el yihadismo.

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En un breve mensaje en sus redes sociales, Tajani ha asegurado que "nuestros compatriotas en el país y los militares están bien" antes de agradecer el despliegue el trabajo realizado.

La situación parece haberse normalizado en las últimas horas en la capital nigerina y la intervención de los mercenarios rusos del Africa Corps ha terminado imponiéndose a, según fuentes de seguridad a medios locales, lo que parece tratarse por ahora de un grupo de fuerzas de élite insurrectas que intentaron tomar el poder, hastiadas de los constantes ataques de milicias yihadistas.

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Tajani ha concluido recordando que "la estabilidad de Niger es fundamental para la seguridad de toda la región del Sahel, crucial también para combatir los tráficos ilícitos y los flujos migratorios irregulares".

"Italia continuará estando en primera línea por la estabilidad de esta zona, cuyos acontecimientos tienen efectos directos en el Mediterráneo y en Europa. Deseamos un rápido retorno al orden, con la plena tutela de la población civil", ha añadido.